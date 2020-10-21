Юрий Стоянов заменит Михаила Ефремова в сериале
Народный артист РФ сильно переживает за осужденного за «пьяное» ДТП друга.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Актер театра и кино Юрий Стоянов признался в интервью, что ему предстоит заменить на съемках сериала «Вампиры средней полосы» осужденного за «пьяное» ДТП Михаила Ефремова. Из-за резонансного происшествия с участием заслуженного артиста РФ многие проекты, в которых он был задействован, приостановили.
Только после вынесения приговора актеру постановщики начали «разруливать» ситуацию. В частности, в спектакле «Чапаев и пустота» Михаила Ефремова заменил Александр Устюгов. Недавно стало известно, что Юрий Стоянов займет место своего друга в сериале.
Народный артист РФ отметил, что ему неприятно, что многие критики и представители СМИ уже начали обсуждать его участие в проекте.
«Представляю, как все это будут пережевывать, когда начнутся съемки. Я уже многое слышал и читал в интернете. Писали и то, что в свое время меня сняли с этой роли, и то, что сериал вынуждены переснимать из-за присутствия в нем Ефремова. А ведь правда вот в чем… История эта — очень классная — о приключениях пришельцев в нашей стране. И в пилотной короткометражной киноверсии действительно снялся я, даже завоевал приз за лучшую мужскую роль на фестивале „Пилот“», — цитирует Юрия Стоянова Starhit.ru.
По словам актера, у авторов потом возникли некоторые проблемы, и они вышли на него только через полтора года. На тот момент Юрий Стоянов уже был связан другим контрактом и порекомендовал постановщикам сериала своих коллег.
«Я посоветовал им нескольких актеров, в том числе и Мишу Ефремова. Они успели отснять только 40% материала, как началась пандемия, а потом и вся эта судебная история», — вспоминает Юрий Стоянов, который сильно переживает за находящегося в СИЗО осужденного друга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов просил не лишать Пашаева статуса адвоката.
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