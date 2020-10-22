«Суд попал в зависимость от общественного мнения»: адвокат Жорин о приговоре Ефремову

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Марина Неруцких
Эксклюзив 3 447

Заслуженному артисту РФ в ходе заседания по апелляции на приговор Пресненского суда сократили срок заключения всего на шесть месяцев.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда, 5-tv.ru

Тема:
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Московский городской суд 21 октября в ходе заседания по апелляции на приговор Пресненского суда от 8 сентября сократил срок заключения Михаилу Ефремову всего на шесть месяцев — до семи с половиной лет. В беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что в данном случае судебная инстанция формально отреагировала на поданную жалобу.

«Московский городской суд подошел к жалобе формально. С одной стороны она рассмотрена и, вроде как, срок снизили, но не существенно», — подчеркнул известный юрист.

По словам Сергея Жорина, это очень распространенная практика. Суд зачастую формально рассматривает жалобу.

«Вроде как наказание снижается, но осужденному от этого легче не становится, поскольку меняется наказание несущественно», — отметил правозащитник.

Сергей Жорин так же высказал мнение, что свою роль в этом деле мог сыграть и общественный резонанс, вызванный ДТП со смертельным исходом, в котором оказался замешан известный актер.

«В данном случае, как мне кажется, суд попал в некую зависимость от общественного мнения. То есть, был вынесен приговор тот, который ожидает общество, тот, который общество поддерживает», — высказался адвокат.

При этом Сергей Жорин отметил, что проще всего было бы изначально не упускать многие моменты в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции.

«Именно в суде первой инстанции формируется так называемый фундамент доказательной базы: позиции и так далее. Выше и дальше что-либо изменить значительно сложнее, поэтому, как мне видится, в этом деле было многое упущено при разбирательстве в суде первой инстанции», — резюмировал правозащитник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Добровинский призвал не смягчать приговор Ефремову. При этом родственники Сергея Захарова взяли деньги от Михаила Ефремова и согласились на снижение срока заключения артисту.

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