Штрафы за отсутствие масок в Петербурге смогут выписывать не только полицейские

Жителей и гостей Петербурга за несоблюдение мер индивидуальной защиты в местах массового скопления теперь будут штрафовать не только полицейские.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями составлять протоколы за отсутствие масок в общественном транспорте не только правоохранителей, но и представителей администраций, а также сотрудников комитета по транспорту.

Соответствующее распоряжение было подписано губернатором в пятницу, 23 октября, и опубликовано на официальном портале правовых актов.

Между тем в Госдуме нашли нехитрый способ заставить россиян носить маски и перчатки. Депутат Ярослав Нилов предложил бесплатно выдавать россиянам СИЗы, тем самым способствуя снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время обязательный масочный режим действует в городах РФ, где зафиксирован высокий уровень инфицирования населения COVID-19, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь нельзя просто так войти в транспорт или магазин: граждан без СИЗ запрещено обслуживать под угрозой крупных штрафов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ зафиксировал рекордный прирост новых случаев COVID-19.