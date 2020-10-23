Потянуло к корням: адвокат рассказал, в какую колонию отправится Ефремов

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Татьяна Меркер
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Мосгорсуд после апелляции сократил артисту срок наказания на полгода.

Потянуло к корням: адвокат рассказал, в какую колонию отправится Ефремов

Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Пресненском суде Москвы накануне прошло заседание по апелляции на приговор артисту Михаилу Ефремову. Приняв во внимание факт выплаты актером компенсации родственникам погибшего в аварии, суд решил изменить срок наказания Ефремову. Приговор был смягчен, но не намного с восьми лет колонии до 7,5.

Адвокат артиста Владимир Васильев отметил, что подсудимый «был готов к такому исходу» и не расстроился. Также он заявил, что команда юристов актера будет обжаловать решение в кассационной инстанции.

Сейчас Михаил Ефремов находится СИЗО-5 в Москве, и после вступления приговора в силу в течение десяти дней должен будет отправиться по этапу.

«Скорее всего Михаила Олеговича повезут в Чувашию, в колонию в Чебоксарах. Он будет писать письмо на имя начальника изолятора, ФСИН по возможности учитывает пожелания осужденных, думаю, это будет тот самый случай. Ефремов несколько раз говорил, что хотел бы отбывать наказание именно там. И вчера вечером после суда еще раз об этом упомянул», — цитирует  Starhit собственный источник.

Такое рвение Ефремова в чувашскую колонию собеседник издания объяснил просто — потянуло к корням. Он отметил, что в трудных жизненных ситуациях люди часто стараются «вернуться в родные пенаты». Кроме того, прапрадед артиста Иван Яковлев был великим просветителем, правой рукой отца Ленина, перевел Библию на чувашский язык, чем Ефремов очень гордится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое последнее слово сказал Ефремов на апелляции в суде.

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