Татьяна Овсиенко недавно переписала завещание, вычеркнув из него своего возлюбленного, Александра Меркулова. Певица сделала этот жест, чтобы показать общественности, что ее избранник с ней из бескорыстных побуждений. Последнее время окружение артистки переживает — ходят слухи, что бойфренд спаивает Татьяну и даже поколачивает.

Между тем, наследство певицы весьма привлекательно — она владеет квартирой в 200 квадратных метров в элитном районе столицы, на Ленинском проспекте. Сколько может стоить такая недвижимость, сайт Teleprogramma.pro проконсультировал риелтор Олег Бендриков.

По словам специалиста, цена на жилье в этом районе во многом зависит от удаленности от метро. Самый лакомый ценник на те апартаменты, что ближе к станции «Октябрьская» — порядка 100 миллионов рублей. В среднем же за такую квартиру можно получить 65-70 миллионов рублей.

«Если квартиры находятся ближе к области, то их стоимость — 65-70 миллионов. В любом случае, ценники разные. Многое зависит и от того, в каком состоянии находится дом», — заметил эксперт.

Влияет на стоимость жилья и внутренняя отделка, и планировка квартиры, и то, в каком состоянии находятся документы на нее, добавил риелтор.

«Как я понял, Татьяна объединила три трешки, одна такая небольшая трешка может стоить до 20 миллионов рублей. А общая стоимость такой квартиры, состоящей из трех частей, может равняться, в среднем, — 60-70 миллионов рублей», — заключил эксперт.

Любопытным остается вопрос, сможет ли претендовать на долю в наследстве Овсиенко вычеркнутый из завещания возлюбленный? Как рассказала адвокат Жанна Маргулис, это возможно, если Меркулов к моменту смерти певицы станет нетрудоспособным.

«Если мужчина к моменту смерти своей супруги будет нетрудоспособным: например, в силу пенсионного возраста или если супруг является инвалидом, то он будет иметь право на наследство в размере обязательной доли в любом случае, независимо от того, что написано в завещании», — объяснила юрист.

Также доля в наследстве положена супругу, если хотя бы часть жилья была куплена уже в официальном браке. В противном случае вдовцу не на что будет претендовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, претендует ли на наследство Овсиенко ее избранник.