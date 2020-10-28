Гинцбург пояснил, почему участники испытаний «Спутник V» заразились COVID-19

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Татьяна Меркер
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Отмечается, что жалоб на здоровье от тех, кто участвовал в первых — летних испытаниях вакцины не было.

Гинцбург пояснил, почему участники испытаний «Спутник V» заразились COVID-19

Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил РИА Новости случаи заражения коронавирусом некоторых участников испытаний вакцины «Спутник V». Ученый предположил, что именно этим добровольцам могли ввести плацебо — вещество без лечебных свойств.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем привести только в середине ноября», — заявил директор центра Гамалеи.

Гинцбург также подчеркнул, что жалоб на здоровье от участников первых клинических испытаний вакцины летом не наблюдалось.

Сейчас же половина принимающих участие в исследовании получила первый компонент препарата. Еще девять тысяч человек привились уже во второй раз.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, в данный момент находится на третьем пострегистрационном этапе исследований. В испытаниях принимают участие 40 тысяч человек, четверти из которых преднамеренно вводят плацебо для проверки эффективности лекарства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому не поможет вакцина от коронавируса.

Гинцбург пояснил, почему участники испытаний «Спутник V» заразились COVID-19

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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