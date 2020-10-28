Гинцбург пояснил, почему участники испытаний «Спутник V» заразились COVID-19
Отмечается, что жалоб на здоровье от тех, кто участвовал в первых — летних испытаниях вакцины не было.
Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил РИА Новости случаи заражения коронавирусом некоторых участников испытаний вакцины «Спутник V». Ученый предположил, что именно этим добровольцам могли ввести плацебо — вещество без лечебных свойств.
«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем привести только в середине ноября», — заявил директор центра Гамалеи.
Гинцбург также подчеркнул, что жалоб на здоровье от участников первых клинических испытаний вакцины летом не наблюдалось.
Сейчас же половина принимающих участие в исследовании получила первый компонент препарата. Еще девять тысяч человек привились уже во второй раз.
Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, в данный момент находится на третьем пострегистрационном этапе исследований. В испытаниях принимают участие 40 тысяч человек, четверти из которых преднамеренно вводят плацебо для проверки эффективности лекарства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому не поможет вакцина от коронавируса.
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