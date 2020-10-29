Шоу Корченикова не закроют из-за коронавируса, несмотря на возмущение Жигунова

Сергею Жигунову не удалось отомстить Борису Корчевникову за программу, в которой его бывшая жена Вера Новикова рассказала об изменах «гардемарина» и его романе с Анастасией Заворотнюк. Возмущенный обсуждением его личной жизни актер написал в своем Instagram, что подруга экс-супруги, которую она привела на шоу вместе с мамой, заражена коронавирусом. Он намекнул, что теперь вся команда «Судьбы человека» рискует подхватить COVID-19.

«Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте», — съязвил Жигунов.

Instagram @zhigunov_sergey

Однако закрытие программе Бориса Корчевникова не грозит, сообщил ФАН представитель телеведущего, карантин никому не потребуется, съемочная группа продолжает работать в обычном режиме.

«Все хорошо, все работают. Программа, о которой пишет Жигунов, была записана более месяца назад. Никаких осложнений со здоровьем или остановкой съемочного процесса за этот период не было», — приводит агентство слова собеседника.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на днях Сергей Жигунов выложил в сеть фото свидетельства о расторжении брака с Верой Новиковой, с которой уже разводился несколько лет назад ради Анастасии Заворотнюк, но потом вернулся в семью. А потом настроение актеру испортило откровенное интервью бывшей супруги.