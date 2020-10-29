Шоу Корченикова не закроют из-за коронавируса, несмотря на возмущение Жигунова
«Гардемарин» заметил зараженную COVID-19 гостью на программе, в которой его бывшая супруга рассказала о изменах актера.
Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey, @b.korchevnikov
Сергею Жигунову не удалось отомстить Борису Корчевникову за программу, в которой его бывшая жена Вера Новикова рассказала об изменах «гардемарина» и его романе с Анастасией Заворотнюк. Возмущенный обсуждением его личной жизни актер написал в своем Instagram, что подруга экс-супруги, которую она привела на шоу вместе с мамой, заражена коронавирусом. Он намекнул, что теперь вся команда «Судьбы человека» рискует подхватить COVID-19.
«Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте», — съязвил Жигунов.
Однако закрытие программе Бориса Корчевникова не грозит, сообщил ФАН представитель телеведущего, карантин никому не потребуется, съемочная группа продолжает работать в обычном режиме.
«Все хорошо, все работают. Программа, о которой пишет Жигунов, была записана более месяца назад. Никаких осложнений со здоровьем или остановкой съемочного процесса за этот период не было», — приводит агентство слова собеседника.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на днях Сергей Жигунов выложил в сеть фото свидетельства о расторжении брака с Верой Новиковой, с которой уже разводился несколько лет назад ради Анастасии Заворотнюк, но потом вернулся в семью. А потом настроение актеру испортило откровенное интервью бывшей супруги.
- 29 окт
- Как протекает COVID-19 у большинства заболевших — ответ пульманолога
- 29 окт
- У российских летучих мышей нашли коронавирус
- 29 окт
- «Коварная болезнь»: Куценко победил коронавирус и поделился опытом лечения
- 28 окт
- Петербургские МФЦ переходят на обслуживание по предварительной записи
- 28 окт
- Московских пенсионеров старше 65 лет и хронических больных оставят дома до конца ноября
- 28 окт
- Роспотребнадзор усилил масочный режим в стране
- 28 окт
- «Когда, Антон, когда?»: Путин поторопил Силуанова выделить 10 млрд на борьбу с COVID-19
- 28 окт
- Гинцбург пояснил, почему участники испытаний «Спутник V» заразились COVID-19
- 28 окт
- Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в российских регионах
- 28 окт
- Глава Минздрава Крыма пойдет работать в госпиталь с коронавирусными пациентами
Читайте также
87%
1.32 92.60
1.34
Нашли ошибку?