Арест вдовы расчлененного Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, состоялся на следующий день после соответствующего обращения в следственные органы его любовницы. В распоряжении 5-tv.ru оказалось заявление 24-летней Надежды Романенко. 2 августа она ходатайствовала об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Марины Кохал, связанной с лишением свободы.

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Девушка указала, что опасается за свою жизнь и здоровье, поскольку в материалах уголовного дела содержатся сведения о месте ее проживания. Романенко посчитала, что у Кохал имеется повод для личной мести. В связи с этим она попросила правоохранителей об аресте для соперницы.

3 августа суд отправил фигурантку в СИЗО. На этом настоял и представитель потерпевших, который заявил, что под домашним арестом обвиняемая может скрыться от органов следствия. Кроме того, суд принял во внимания действия самой Кохал — ранее вдова усложнила работу следствия. В частности, расчленила труп рэпера, поместила останки в холодильник. При этом желудка Картрайта так и не нашли.

На суде сторона потерпевших просила приобщить к делу переписку убитого рэпера с Романенко, которая проходит по делу как свидетель. Отмечалось, что у них сложились романтические отношения, и жена Картрайта об этом знала. Сама Надежда уверяла, что Марина не раз пыталась отвадить от нее мужа. Девушка предполагает, что супруга расправилась с благоверным на почве ревности. Сама обвиняемая признала лишь факт расчленения его тела. По ее словам, таким образом она пыталась скрыть его смерть в результате передозировки наркотиков. Ее слова опровергают данные экспертизы — в организме рэпера не нашли следов употребления запрещенных веществ. Следствие не поверило словам вдовы. 31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что следователи попросят суд о продлении ареста вдове расчлененного рэпера Картрайта.