«Лорд адвокатуры!» — Волочкова о лишенном статуса адвоката Добровинском

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 013

Балерина рассказала, как знаменитый юрист отстаивал ее честь и достоинство, чем доказал свою компетентность.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Лишение адвокатского статуса знаменитого защитника Александра Добровинского удивило Анастасию Волочкову. Балерина рассказала 5-tv.ru, как юрист защищал ее собственные интересы в суде и добился успеха. Кроме того, она охарактеризовала его не только как большого профессионала, но и душевного человека.

«Я не особый знаток в юриспруденции, но я знаю Александра замечательного человека, очень добропорядочного и совершающего много добрых дел. Это лорд нашей адвокатуры, я бы так сказала. И с удивительным чувством юмора. Он очень любит балерин. И он поступает всегда по-мужски. Во всяком случае, мне он в свое время протянул руку адвокатской поддержки и защищал мою честь и достоинство. Это было в той ситуации, когда очень известный человек из мира шоу-бизнеса в мой адрес высказывал необоснованные оскорбления. И Александр публично меня защищал — достойно, честно и очень по-мужски», — сказала балерина.

Она также добавила, что до сих пор никаких чувств, кроме как благодарности, не испытывает к юристу. Поэтому ей очень жаль, что с ним случилось такое недоразумение, как лишение статуса.

Александр Добровинский защищал потерпевшую сторону в деле о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова. Через некоторое время после обвинительного приговора, который вынесли артисту, адвокатская коллегия лишила статуса его оппонента в резонансном судебном разбирательстве, Эльмана Пашаева. Сроком на один год. Сегодня, 29 октября, аналогичное решение было принято в отношении Добровинского, только его лишили статуса на два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировал это событие главный соперник Добровинского в суде, Эльман Пашаев.

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