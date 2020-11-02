Джо Байден VS Дональд Трамп: кто победит на выборах в США в 2020 году?

До президентских выборов в США остается меньше суток. Несмотря на то, что кандидатов на пост главы государства всего двое — действующий лидер Дональд Трамп и 47-й американский Вице-президент Джо Байден — вокруг не утихают споры относительно непредсказуемости результатов народного голосования.

Вызывают недоумение у публики солидный возраст политиков, их неоднозначное поведение и поступки, нестерпимое желание обладать властью одной из великих держав. Удивляет и то, как разительно изменилось отношение американцев к Трампу и Байдену за последние несколько месяцев, рейтинг доверия к которым также неоднозначен.

О том, кто есть кто из нынешних кандидатов в президенты США, каковы их шансы на победу и чего ждать мировой общественности от этих выборов, рассказывает 5-tv.ru.

Республиканец Дональд Трамп

www.globallookpress / Kevin Dietsch — Pool via CNP

74-летний политик Дональд Трамп стал 45-м президентом США и пойдет на очередные выборы от республиканской партии страны. Многие полагают, что в 2020 году, в отличие от того же 2016-го, ему придется «несладко», и на то есть несколько причин.

В частности, подмоченная репутация из-за скандала с якобы «вмешательством» РФ в выборы государства, когда в отношении Трампа запустили процедуру импичмента, его указы об отмене важных геополитических решений и выходе из ряда мировых соглашений. Кроме того, с самого начала первого президентского срока у Дональда не заладились отношения с парламентом и другими органами власти. Негативное воздействие оказала и пандемия коронавируса, в разгар которой действующий глава США не стремился принимать решительные меры по обеспечению безопасности населения.

В мире Трамп известен более не как политик, а как преуспевающий бизнесмен. Около 12 лет он также был исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу на канале NBC. Кроме того, спонсировал и активно участвовал в организации масштабных конкурсов красоты.

Демократ Джо Байден

www.globallookpress / Kevin Dietsch — Pool via CNP

77-летнего Джо Байдена по праву считают авторитетом у демократов. В то время как пост главы государства занимал Барак Обама, этот политик являлся вице-президентом США. До этого на протяжении 36 лет он же был сенатором.

Сам Байден причисляет себя к среднему классу: долгое время его состояние было несравнимо мало с другими, не менее значимыми политическими фигурами. В свое время, чтобы оплатить учебу сыновьям, ему пришлось даже взять кредит. Сегодня он открыто заявляет, что так и не нажил богатств, несмотря на ошеломительную карьеру.

На пост главы США Джо Байден претендует уже в третий раз. Его первая попытка была еще в далеком 1987, однако тогда политик быстро снял свою кандидатуру из-за скандала с плагиатом в его заключительной речи. В 2008-м также свернул предвыборную кампанию, поняв, что не потянет конкуренцию с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. По совету последнего он также пропустил выборы в 2016 году, но сегодня же решительно настроен на победу.

Несмотря на позицию «за мир во всем мире» (также крайне сомнительна), в 2003 году Байден поддержал вторжение США в Ирак. После провала операции, выставил виновным в случившемся правящий аппарат страны, заявив, что власть была крайне некомпетентной в данном вопросе.

Что касается отношений США и России Джо Байден также противоречит себе. Настаивая на том, что Вашингтону давно пора их «перезагрузить» и выйти на открытый диалог с зарубежными коллегами, после конфликта на Украине в 2014 году стал открыто демонстрировать негатив к президенту РФ Владимиру Путину и призывал максимально жестко общаться с Москвой.

Предвыборные обещания

Политика Дональда жестка и понятна. Действуя по принципу «Сделаем Америку великой», он, кажется, готов пойти на все. При этом главную ставку делает на развитие экономики. По его мнению, важным шагом в достижении цели является сокращение налогов.

«Я еще больше урежу налоги для трудолюбивых американцев. Я не буду повышать налоги. Я их урежу, и очень существенно», — постоянно повторяет Трамп.

Он также обещает дать гражданам страны около десяти миллионов рабочих мест всего за десять месяцев. Однако его беспринципные методы борьбы с безработицей пока остаются секретом. По последним данным, в планах у пока еще действующего лидера США сделать рынки «свободными» за счет снижения нагрузки на бизнес.

Instagram @realdonaldtrump

Джо Байден, в свою очередь, занимает прямо противоположную позицию. Мало того, что главным достоинством политик считает сам факт возможности «победы избирателя над Трампом» за счет выдвижения своей кандидатуры, он целиком и полностью выступает за повышение налогов для богачей и крупных компаний, что, конечно, подкупает простое население.

Он также заявляет, что сможет улучить качество образования в стране и будет всячески содействовать доступному уходу за детьми и обеспечению их жильем.

Instagram @joebiden

Прогнозы по выборам президента США — 2020

В настоящее время численность американцев составляет 328,5 миллиона человек. Тех, кто имеет право голосовать (лица старше 18 лет) — 237,4 миллиона. На сегодня всего зарегистрировано 156 миллионов избирателей, из которых уже проголосовали около 90 миллионов — порядка 58% всех жителей США, обладающих правом голоса. И если о конкретных результатах говорить еще рано, то данные соцопросов свидетельствуют о следующем.

Согласно рейтингу, предпочтение действующему лидеру США Дональду Трампу отдают 42,5% опрошенных, тогда как за его оппонента готовы проголосовать аж 51, 6% респондентов.

Подобная тенденция прослеживается и в статистических данных букмекерских контор. В среднем, на победу Трампа делают ставки 34,5% всех участников, на победу Байдена — 64,7%.

Лидером предвыборной гонки республиканец был лишь до начала лета 2020 года и до массовой депрессии на фоне пандемии коронавируса: в США зарегистрировано больше случаев заболевания и больше смертей, чем в любой другой стране мира. Кажется, население государства совсем разочаровалось в Трампе.

Instagram @realclearpolitics.com

Что ждать мировой общественности

Как будут разворачиваться события после победы Джо Байдена или Дональда Трампа предсказать довольно трудно. По мнению многих политологов, при всей своей эпатажности последний скорее всего продолжит вести «антикитайскую» политику, с целью вырвать у страны лидерство в сфере высоких технологий. Приоритетными будут и вопросы, связанные с военным сдерживанием России и защита интересов и безопасности «великого друга» США — Израиля, если идет речь о Ближнем Востоке, пишет «Эксперт Online».

В случае, если победит демократ, одной из его главных целей будет уничтожение России, как главного «врага».

«Если меня изберут президентом, можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор, и мы заставим Россию понести серьезные издержки», — цитирует Байдена Discred.ru.

Не исключают эксперты и крупных военных конфликтов на фоне желания и того, и другого кандидата установить мировое господство США.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прошли заключительные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, и почему американцы остались не в восторге от них.