Выборы президента США: подсчет голосов ведется в реальном времени

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Валентин Черников
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Дональд Трамп и Джо Байден выходят на финишную прямую политической гонки почти на равных.

Выборы президента США: подсчет голосов ведется в реальном времени

Фото: depositphotos

Тема:
Выборы президента США 2020

Первые результаты:

По состоянию на 2.00 по московскому времени, Трамп ожидаемо лидирует в Индиане (68,6% против 29,7%), Кентукки (68,1% против 30,4%) и Нью-Гемпшире (61,5% против 38,5%).

Борьба за президентское кресло в США выходит на финишную прямую. Наблюдать за тем, как проходит голосование, можно в реальном времени — трансляция предварительных итогов ведется на Youtube. Судя по первым результатам, противники — Дональд Трамп и Джо Байден — идут почти на равных с незначительным перевесом демократа.

74-летний Трамп — 45-й президент Соединенных Штатов — пошел на выборы от республиканской партии. В отличие от 2016 года, когда политику симпатизировало явное большинство избирателей, в 2020-м ему приходится нелегко. Причиной тому послужил и скандал с якобы «вмешательством» России в президентские выборы США, и объявленный Трампу в прошлом году импичмент по делу о сговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью скомпрометировать своего главного оппонента — Джо Байдена.

Положение республиканца отягощает и его натянутые отношения с органами власти, и пандемия коронавируса, в которой лидер США принял, по мнению многих, недостаточно мер по обеспечению безопасности населения.

Байден стал известен всей стране еще в период правления Барака Обамы. В тот период политик занимал пост вице-президента США. До этого на протяжении 36 лет он был сенатором. На пост главы государства кандидат претендует в третий раз.

Демократ, как и его визави, не раз отмечался сомнительными заявлениями и переменчивой позицией. Так, несмотря на свои выступления «за мир во всем мире» Байден в 2003 поддержал вторжение США в Ирак, а после провала операции возложил ответственность на действующую власть. Кроме того, политик не раз требовал «перезагрузить» отношения США с Россией и выйти на открытый диалог. А после конфликта на Украине в 2014 году выступил с резкой критикой Владимира Путина и призвал «жестко» общаться с Москвой.

Ныне у обоих кандидатов в президенты по-своему уверенная политическая позиция. Трамп сделал ставку на развитие экономики, обещал сократить налоги для трудолюбивых американцев и создать дополнительно около десяти миллионов рабочих мест. Байден выступил за повышение налогов для состоятельных американцев и крупных компаний в надежде на симпатию рядовых граждан, пообещал улучить качество образования и уход за детьми.

Как уточняется, подсчет всех бюллетеней может затянуться на несколько дней. Из-за пандемии почти половина американцев проголосовали по почте или досрочно.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходят в США самые дорогие в истории выборы президента.

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