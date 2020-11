Трамп опережает Байдена во всех ключевых штатах

После завершившегося на всей территории США голосования активно идет подсчет итогов. Результаты показывают наличие ожесточенной борьбы в семи ключевых штатах, где 45-й американский президент Дональд Трамп и его конкурент Джо Байден борются за львиную долю голосов выборщиков.

По последним данным, действующий глава Белого дома впервые выбился в лидеры во всех семи штатах. Даже Техас и Пенсильвания, которые традиционно считаются приверженцами партии Демократов, отдали большинство голосов за Трампа.

В какой-то момент лидирующие позиции были у Джо Байдена, однако Дональд Трамп довольно быстро опередил своего конкурента.

Между тем в Вашингтоне полиция начала проводить первые аресты возле Белого дома. Там начались драки.

Peaceful scenes are vanishing outside the White House, police moving in to make arrests as scuffles broke out. #ElectionNight #USElection pic.twitter.com/diGwRinUqj