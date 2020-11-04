Трамп опережает Байдена во всех ключевых штатах

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Марина Неруцких
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В Вашингтоне полиция начала проводить первые аресты возле Белого дома.

Трамп опережает Байдена во всех ключевых штатах

Фото: ТАСС /ZUMA Wire

Тема:
Выборы президента США 2020

После завершившегося на всей территории США голосования активно идет подсчет итогов. Результаты показывают наличие ожесточенной борьбы в семи ключевых штатах, где 45-й американский президент Дональд Трамп и его конкурент Джо Байден борются за львиную долю голосов выборщиков.

По последним данным, действующий глава Белого дома впервые выбился в лидеры во всех семи штатах. Даже Техас и Пенсильвания, которые традиционно считаются приверженцами партии Демократов, отдали большинство голосов за Трампа.

  • Техас (подсчитано 67%): Трамп 50,4%, Байден 48,3%
  • Флорида (подсчитано 91%): Трамп 51,3%, Байден 47,8%
  • Пенсильвания (подсчитано 24%): Трамп 51,8%, Байден 46,8%
  • Огайо (подсчитано 74%): Трамп 50,5%, Байден 48,1%
  • Джорджия (подсчитано 51%): Трамп 56,2%, Байден 42,6%
  • Мичиган (подсчитано 30%): Трамп 55,4%, Байден 42,7%
  • Северная Каролина (подсчитано 87%): Трамп 49,4%, Байден 49,4% (по уточненным данным, Трамп обходит Байдена)

 В какой-то момент лидирующие позиции были у Джо Байдена, однако Дональд Трамп довольно быстро опередил своего конкурента. 

Между тем в Вашингтоне полиция начала проводить первые аресты возле Белого дома. Там начались драки.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На них избирали президента и вице-президента, членов Палаты представителей, 1/3 членов Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Вашингтона готовятся к протестам еще до объявления результатов выборов.

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