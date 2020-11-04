Трамп опережает Байдена во всех ключевых штатах

После завершившегося на всей территории США голосования активно идет подсчет итогов. Результаты показывают наличие ожесточенной борьбы в семи ключевых штатах, где 45-й американский президент Дональд Трамп и его конкурент Джо Байден борются за львиную долю голосов выборщиков.

По последним данным, действующий глава Белого дома впервые выбился в лидеры во всех семи штатах. Даже Техас и Пенсильвания, которые традиционно считаются приверженцами партии Демократов, отдали большинство голосов за Трампа.

Техас (подсчитано 67%): Трамп 50,4%, Байден 48,3%

Флорида (подсчитано 91%): Трамп 51,3%, Байден 47,8%

Пенсильвания (подсчитано 24%): Трамп 51,8%, Байден 46,8%

Огайо (подсчитано 74%): Трамп 50,5%, Байден 48,1%

Джорджия (подсчитано 51%): Трамп 56,2%, Байден 42,6%

Мичиган (подсчитано 30%): Трамп 55,4%, Байден 42,7%

Северная Каролина (подсчитано 87%): Трамп 49,4%, Байден 49,4% (по уточненным данным, Трамп обходит Байдена)

В какой-то момент лидирующие позиции были у Джо Байдена, однако Дональд Трамп довольно быстро опередил своего конкурента.

Между тем в Вашингтоне полиция начала проводить первые аресты возле Белого дома. Там начались драки.

Peaceful scenes are vanishing outside the White House, police moving in to make arrests as scuffles broke out. #ElectionNight #USElection pic.twitter.com/diGwRinUqj — 10 News First (@10NewsFirst) November 4, 2020

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На них избирали президента и вице-президента, членов Палаты представителей, 1/3 членов Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Вашингтона готовятся к протестам еще до объявления результатов выборов.