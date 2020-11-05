«Вернут „сдачу“»: Ефремов требует часть выплаченных семье Захарова денег назад

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Алина Потёмкина
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Адвокат актера объяснил, как возникла «переплата» в деле о компенсации родственникам погибшего в «пьяном» ДТП.

«Вернут „сдачу“»: Ефремов требует часть выплаченных семье Захарова денег назад

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов намерен добиться возврата переплаченных родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова денег. Об этом сайту KP.RU рассказал адвокат актера Петр Хархорин.

По его словам, сумма переплаты досудебной компенсации составила 600 тысяч рублей — это деньги, которые были отправлены семеье Захарова еще до вынесения приговора. Причем судьба 400 из них остается неизвестной, так как их якобы отправили обратно, но они, предположительно «зависли» на почте. А вот 200 тысяч забрал себе брат жертвы аварии. Именно из этих денег будет вычтена сумма (111тысяч рублей — Прим.ред.), которую семья Захарова требует для компенсации расходов на похороны. Родственники даже намерены добиться получения этих денег через суд.

«Наши подсчеты просты: из 200 излишне уплаченных тысяч родственники оставят себе 111 — те самые похоронные расходы, и вернут отправителю оставшуюся „сдачу“. Понимания в переговорах мы достигли. Какой может быть суд, если вопрос урегулирован в досудебном порядке?» — сказал защитник.

При этом до сих пор неясно, вернутся ли 400 тысяч Михаилу Ефремову. Предположительно, после отказа родных Захарова принимать деньги, они должны поступить обратно на счет отправителя — экс-защитника актера, Эльмана Пашаева. Вопрос, предпочтет ли он передавать их артисту, остается открытым.

ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Актер в нетрезвом виде за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался утром следующего дня в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. В досудебном порядке актер выплатил троим потерпевшим 600 тысяч рублей — по 200 каждому. Вначале они отказывались от денег, но потом назвали условием смягчения приговора выплату компенсации в размере миллиона рублей каждому. Артист выполнил требование, апелляционный суд снизил срок на полгода. Теперь семья Захарова просит компенсировать расходы на похороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ефремов не смог возместить ущерб матери и гражданской жене жертвы «пьяного» ДТП.

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