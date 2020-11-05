Магистр в бикини: что известно о возможной первой леди США Джилл Байден?

Жены американских президентов зачастую были не менее, а может, и более популярны своих супругов. Не каждая из них была большим политиком, но эти женщины бесспорно влияли на решения мужей и оставили след в истории страны. Сегодня претендентка на почетный пост – Джилл Байден. Ее муж Джо борется за место главы США с нынешним президентом Дональдом Трампом. Любопытно, что спутница Трампа Мелания схожа непокорным нравом с соперницей, кроме того, обе женщины в свое время использовали выходы в бикини, чтобы добиться своих целей. Но об этом позже.

www.globallookpress / Jack Kurtz

Джилл Байден (в девичестве Джейкобс) родилась в 1951 году в голоде Хаммонтон, Нью-Джерси в семье кассира банка и домохозяйки. Она всегда была амбициозна и мечтала построить блестящую карьеру. Ее первой работой была должность официантки в местном кафе – девушке тогда было 15 лет. В течение многих лет жена кандидата в президенты США работает учительницей английского языка. У нее есть степени бакалавра и магистра.

Впервые Джилл вышла замуж в 1970 году. Ее супругом стал футболист Билл Стивенсон. Они познакомились еще в колледже, а после свадьбы Стивенсон стал владельцем очень популярного студенческого бара в Делавэре. Но через четыре года пара рассталась, а еще через год официально развелась. Тогда же, в 1975 году, состоялось знакомство девушки с сенатором Джо Байденом. Она помогла ему пережить утрату – потер в автокатастрофе жены и годовалой дочери.

После первого свидания в кино Джилл поняла, что встретила настоящего джентльмена. Однако бывший муж второй леди США считает, что ее роман с Байденом завязался куда раньше, еще за два года до развода. Тем не менее за Байдена непокорная женщина вышла только после пятого предложения руки и сердца, убедившись в своем выборе на сто процентов.

www.globallookpress / Harry E. Walker

Свою любовь к мужу она подтверждала не раз. Так, на митинге, когда на Байдена набросились протестующие, она собственным телом, не задумываясь, закрыла супруга. Этот момент попал на видео – ролик в миг стал вирусным.

Что касается планов на будущее, Джилл Байден не намерена бросать карьеру. Она считает преподавание своим призванием и не пожертвует им. Она намерена продолжить работу учительницы в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Если так и случится, то впервые за 231-летнюю историю института президентства в Америке появится официально работающая первая леди. В этом она настолько принципиальна, что даже диплом магистра защищала под своей девичьей фамилией. У Байден есть степень бакалавра и еще две магистерские степени, она также является доктором педагогических наук.

Женщину связывает крепкая дружба с Мишель Обама, с которой они вместе работают над образовательными инициативами и программой поддержки семей военнослужащих.

www.globallookpress / David T. Foster Iii

Джилл славится экстравагантными методами отстаивания своей позиции. После переизбрания Джорджа Буша-младшего она носила исключительно черную одежду, сняла «траур» только когда убедила мужа баллотироваться на пост главы государства. А в 2004 году, когда она еще была против президентских амбиций Байдена, она необычным образом боролась с давлением, которое на него оказывали коллеги. Однажды она вошла в комнату, где совещались соратники Джо в бикини с надписью «нет» на животе. Тогда, уверена Джилл, все поняли ее мнение относительно планов мужа.

Нынешняя первая леди Штатов Мелания Трамп – в прошлом модель, так что она тоже знает, как выходом в купальнике добиваться своих целей. Как и ее соперница в президентской гонке, Мелания – женщина с характером и очень своенравная. Не раз в прессе обсуждалось, как она не хотела переехать в Белый дом, выражала недовольство решениями Дональда Трампа относительно границы с Мексикой, отказывалась на публике взять его за руку и игнорировала поездки на официальные мероприятия. И хоть Джилл ведет себя как единомышленница мужа, есть общая чертовщинка в манере этих двух особ доказывать свою правоту.

Жаклин Кеннеди обожали за стиль и называли «серым кардиналом». Элеонора Рузвельт была талантливым политиком и даже была назначена на должность заместителя министра обороны США и участвовала в создании ООН. Супруги Обама запомнились нежными признаниями и чувствами друг к другу (помимо государственных решений), а Хилари Клинтон удалось дважды баллотироваться в президенты. В последней попытке ее обошел Дональд Трамп.

www.globallookpress / Adam Schultz

Какой же будет первая леди, если ей станет Джилл Джейкобс? Как минимум уверенной в себе, профессиональной и, как сказал бывший глава администрации Байдена Рон Клейн в интервью Washington Post, она останется «важнейшим активом» мужа в борьбе за устойчивость президентского кресла.

Тем временем выборы в США продолжаются. За результатами этапов голосований вы можете следить в специальном материале 5-tv.ru.