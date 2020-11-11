«Ущерб экономике» — Онищенко о предложении продлить новогодние каникулы из-за пандемии
Бывший главный санитарный врач России порассуждал о эпидситуации в стране и необходимости введения карантина.
Фото, видео: Depositphotos / mike_kiev; www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru
Партия «Коммунисты России» обратилось в правительства РФ с предложением продлить новогодние каникулы на две недели, связав это с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в стране.
Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с 5-tv.ru заявил, что данное предложение — это ни что иное как «политическое заявление с целью привлечения внимания». С текущей эпидемиологической ситуацией в России, по словам депутата, оно никак не связано.
Онищенко заметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в отдельных регионах идет разными темпами, поэтому не стоит принимать «ничем не обоснованные» меры по всей стране.
«В каждом конкретном случае это будет решаться, не только на уровне субъекта, но и на уровне города. У нас разная ситуация в разных населенных пунктах, исходя из этого нужно принимать меры», — заявил бывший главный санитарный врач России.
Кроме того, Геннадий Онищенко подчеркнул, что в течение карантина, который был введен в стране, когда граждане были переведены на удаленную работу или вовсе находились дома без работы с выплатой пособий, люди не могли вовремя получить медицинскую помочь, пройти плановое лечение и провести операции.
«В результате мы получили рост не только заболеваемости, но и смертности. Несвоевременное оказание медицинской помощи здоровья не прибавляет…» — сказал депутат Госдумы.
Он подметил, что есть определенные законы эпидемиологии, в соответствии с которыми необходимо действовать.
«Всю страну закрывать — это безграмотно, провокационно и это наносит огромный ущерб здоровью и экономике!» — заключил Геннадий Онищенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости COVID-19 в стране.
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