Эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков в интервью URA.RU ответил на актуальный для большинства россиян вопрос — выплатят ли власти еще по десять тысяч рублей семьям с детьми.

Жители нашей страны на фоне угрозы распространения коронавируса в РФ создают в сети петиции с просьбой продлить меры поддержки.

Экономист отметил, что российский бюджет располагает средствами для новых выплат. Однако целесообразность дотаций в настоящий момент находится под вопросом.

«Деньги есть, но придется сократить другие расходы, такие как военные и государственные инвестиции», — сказал Сергей Жаворонков.

Эксперт указал, что многие жители страны работают на полставки. При таких условиях содержание ребенка становится затруднительным. Сергей Жаворонков считает, что выплата вышеуказанных пособий должна производиться семьям, чей совокупный доход не превышает сто тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев подчеркнул, что детские дотации в период пандемии COVID-19 стали самыми ощутимыми расходами государства. Эксперт уверен, что эти меры поддержки населения принесли несомненные плюсы.

Олег Буклемишев выразил мнение, что в настоящий момент финансовая помощь требуется в первую очередь безработным россиянам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин выделил 26 миллиардов рублей на выплаты медикам.