В Москве началась церемония прощания с режиссером Романом Виктюком
Мероприятие проходит в стенах его театра.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv,ru
В столице РФ начали провожать в последний путь театрального режиссера и народного артиста России Романа Виктюка. Церемония прощания проходит в его театре в Москве и продлится до 15:00.
Гроб с телом покойного расположили на основной сцене созданного им театра. Приглушенный свет в помещении не скрывает многочисленных траурных венков. Над сценой установили большой экран, где сменяются фотографии режиссера.
Под тихую музыку к гробу подходят попрощаться и поблагодарить артиста все желающие. Одновременно с этим коллеги и ученики Романа Виктюка произносят слова в память о нем.
Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. В октябре он перенес коронавирус, а скончался во время восстановления от болезни. Причиной его смерти назвали тромбоэмболию. 21 ноября гроб с телом Романа Виктюка отправят на родину во Львов. На Украине он и будет похоронен в семейном склепе.
За долгую творческую карьеру Виктюк успел поставить более ста спектаклей, снял множество телевизионных фильмов, создал собственный театр, преподавал в ГИТИСе. В 2009 году он получил звание народного артиста РФ.
Ранее писал, каким коллеги и поклонники запомнят Романа Виктюка.
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