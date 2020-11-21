Международная реакция на выступление Путина на саммите G20

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Егор Измалкин
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Саммит G20 состоялся в онлайн-режиме. Владимир Путин сделал несколько важных заявлений по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

Международная реакция на выступление Путина на саммите G20

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Тема:
G20 Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Президент России Владимир Путин выступил на международном саммите лидеров стран «Группы двадцати» (G20). Зарубежные СМИ незамедлительно отреагировали на заявления, сделанные российским лидером.

Особое внимание зарубежная общественность обратила внимание на заявление Путина о том, что Россия готова поделиться вакциной от коронавируса с нуждающимися в этом странами.

«Путин: Россия готова предоставить другим странам вакцину против коронавируса Sputnik V», — с таким заголовком вышел материал на сайте британского агентства новостей и финансовой информации Reuters.

Материал об этом вышел также на Al Arabia — арабском телеканале, базирующейся в Дубае. Там же выделили сравнение президента пандемии коронавируса с эпохой Великой депрессии и слова о том, что главными мировыми рисками являются бедность и безработица.

Международная арабская газета со штаб-квартирой в Лондоне Asharq Al-Awsat среди прочего отметила слова президента о том, что следует сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Не обошло вниманием этого СМИ слова Путина и о готовящихся к выпуску еще двух российских вакцин от COVID-19.

WION — международный англоязычный новостной канал платного телевидения в Индии посчитал важными слова российского лидера о том, что общая цель стран G20 — сформировать портфель вакцин и обеспечить безопасность населения мира.

Тема:
G20
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