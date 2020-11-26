Эксперт предупредил об опасности преднамеренного заражения COVID ради антител

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Татьяна Меркер
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Некоторые пациенты таким образом «подготавливали себя» к новой волне коронавируса.

Эксперт предупредил об опасности преднамеренного заражения COVID ради антител

Фото: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Предумышленное заражение коронавирусом ради получения антител к инфекции является опасным о неоправданным ходом, об этом заявил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

По его словам, люди считают, что таким образом можно обезопасить и «подготовить себя» к новой волне заболевания. Также он пояснил, что антитела можно получить лишь после самостоятельной победы организма над болезнью или после вакцинации.

«Этой идее лет 300 или 350. Люди тогда заражались оспой преднамеренно. Это было еще до вакцины, которую изобрел Дженнер Дженнер. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском», — передает слова Дурманова радио Sputnik.

По мнению специалиста, куда резоннее дождаться вакцины от COVID-19, которая будет соответствовать уровню современной науки, а не ставить на себе подобные опасные эксперименты.

«Риск в том, что для заразившегося все может пройти нелегко. Самым натуральным образом может возникнуть тяжелое течение коронавирусной инфекции», — заметил эксперт по биобезопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой состав должен у качественных антисептиков.

Тема:
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