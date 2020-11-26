Сын Ширвиндта рассказал, как его отец «безобразничает» в ковидном госпитале

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Татьяна Меркер
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Наследник актера поведал несколько «больничных историй», которые произошли с его родителем.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @shirvindt

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сын российского актера Александра Ширвиндта — Михаил старается подробно рассказывать подписчикам своего Instagram-блога о состоянии отца, который был госпитализирован с коронавирусом. На этот раз наследник артиста поведал несколько «больничных историй пациента Ширвиндта».

Дело в том, что пациент из соседней палаты прислал актеру ананас и записку со стихами, тем самым начав юмористическую переписку, которую впоследствии звезда кинематографа охотно поддержал.

«По дате Лев, по году Бык, а в общем — правильный мужик, раз уступил для вас палату», — написал некий Безруков из 603-й палаты.

Instagram @shirvindt

Получив в дар спелый ананас, Михаил Ширвиндт не стал томить соседа долгим ответом, она написал ему несколько строчек и также передал их вместе с сушками и конфетами.

«Послать соседу ананас в жестокий карантина час — поступок возвышает вас. Вы друг и гражданин!» — сочинил актер в ответ.

Instagram @shirvindt

Российский актер и режиссер Александр Ширвиндт был госпитализирован с пневмонией в одну из московских больниц. У звезды был подтвержден коронавирус. Вместе с ним в госпиталь попала и его супруга - архитектор Наталь Белоусова, в браке с которой они состоят более 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Александра Ширвиндта могут выписать из больницы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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