«Не носит траур»: подругу погибшего Колтового заметили в обнимку с модельером
Соведущая Александра по программе «ДНК» Юлия Сиверцова появилась на светской вечеринке и не упустила шанса завести «приятные знакомства».
Фото, видео: Instagram @psycholog_perelygina, @koltovoy
После трагической кончины ведущего НТВ Александра Колтового его друзья и родные, кажется, слишком быстро «пришли в себя». Не прошло и сорока дней, как многие из них стали посещать светские вечеринки, выглядя при этом вполне счастливо.
Соведущая Александра по программе «ДНК» Юлия Сиверцова, например, на днях была замечена на показе одежды. Девушка прошлась по подиуму в качестве модели, а в кулуарах позволила себе повеселиться с другими участниками показа и даже самим модельером.
В Instagram-блоге другой модели показа и клинического психолога Еленой Перелыгиной появились снимки Сиверцовой в обнимку с самоназванным сыном Вячеслава Зайцева дизайнером одежды — Иваном Рыбниковым.
«По Юле не скажешь, что она носит траур. Недолго горевала! Во время церемонии прощания с Колтовым на ней лица не было. Но все, как известно, быстро забывается», — передал настроения в закулисье Sobesednik.ru.
На фото подруга погибшего Котлового, забыв про недавние трагические события, мило улыбается в камеру. Ее спутник при этом крепко держит Сиверцову за талию, наслаждаясь своим звездным часом, который ему не удалось получить от «родства с Зайцевым».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Колтовой записал свою спутницу в летном журнале как жену.
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