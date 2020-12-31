Обнародованы последние слова погибшего в авиакатастрофе телеведущего Колтового

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Егор Измалкин
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Было установлено, что телеведущий НТВ планировал посадить самолет на МКАД.

Обнародованы последние слова погибшего в авиакатастрофе телеведущего Колтового

Фото: Instagram @koltovoy

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали последние слова шоумена Александра Колтового, который погиб в авиакатастрофе. Об этом пишет ФАН.

Было установлено, что телеведущий планировал посадить самолет на МКАД в районе Тарлу, однако не смог этого сделать, так как на шоссе было много автомобилей.

«Пока тяну. Пытаюсь… Сейчас, может быть, уйду куда-нибудь в сторону, потому что МКАД занят. Отхожу… Пока тянет мотор. Дым просто в салоне», — произнес перед смертью Колтовой

Известно, что Александр вылетел из Подмосковья в Рыбинск 7 ноября этого года частном легкомоторном спортивном самолете. Он сам находился за штурвалом. Во время полета у аппарата отказал и загорелся двигатель. Тогда шоумен подал аварийный сигнал и совершил жесткую посадку. После этого самолет полностью охватило пламя. Колтовой погиб вместе со знакомой 33-летней Натальей.

По версии следствия, главной причиной трагедия стала техническая неисправность. Позже выяснилось, что самолет был собран частным лицом из различных комплектующих, и необходимые параметры не были соблюдены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Колтовой оставил тайное послание на 40-й день смерти.

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