Каким запомнился погибший в авиакатастрофе Колтовой: «Никогда не сдаваться»

Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020 года. Его жизнь трагически оборвалась во время крушения легкомоторного самолета в Московской области вместе с супругой. Телеведущему был всего 41 год. У пары остался маленький ребенок. 5-tv.ru вспоминает биографию покойного.

Александр Колтовой родился в 1979 году в Москве. Еще с детства он увлекался компьютерами и технологиями, поэтому подумывал о профессии программиста. Но судьба распорядилась иначе. В 2001 году он случайно попал на телешоу «За стеклом» на ТВ-6. Там он пробыл всего неделю и добровольно покинул проект, зато его участие запомнилось и зрителям, и руководству канала. После этого Александр пошел на курсы журналистики в агентстве Internews. В то же время его позвали на телеканал, где шло шоу с его участием, и предложили работу — ведущим программы «Сеть». Так состоялся его профессиональный дебют на ТВ.

Кадр из реалити-шоу «За стеклом»

Позже журналист уверенно шел вверх по карьерной лестнице. Сначала он стал главным редактором в глянцевом научно-популярном издании, а к 2006 году дорос до старшего редактора проекта «Галилео» на канале СТС. В 2012 году перешел на канал Наука 2.0, где вел целых две передачи — «Технологии спорта. Секреты рекордов» и экстремальное научное шоу «На пределе». С 2018 года стал вести программу «ДНК» на НТВ, а незадолго до своей трагической гибели пришел на смену Оскару Кучере в шоу «Звезды сошлись», где стал соведущим Леры Кудрявцевой.

Александр всю жизнь увлекался экстремальными видами спорта, но любовь к полетам проявилась у него не так давно, примерно за год до смерти. Он получил летный сертификат. Видео полетов он нередко публиковал в Instagram.

Instagram @koltovoy

Легкомоторный самолет, в котором был Колтовой и его супруга, совершил жесткую посадку в Подмосковье в районе поселка Томилино. Экстренные службы Московской области подтвердили, что на борту находились два человека. Оба погибли. Воздушное судно выгорело дотла.

Гибель Колтового стала потрясением для его коллег и близких. Лера Кудрявцева даже не смогла найти в себе силы прийти на кремацию и похороны Александра на Николо-Архангельском кладбище. Соведущая Колтового по «ДНК» Юлия Сиверцова даже перенесла инфаркт, поскольку сильно переживала из-за смерти знаменитости и порочащих слухов о романе с ним.

В память о Колтовом в эфире НТВ показали последний выпуск «Звезды сошлись» с участием звезды. Последними словами Колтового в эфире стали:

«Главное, никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать».

За кадром сообщалась информация, что с Александром навсегда простились в Москве.