«Был грустным»: соведущая Колтового рассказала подробности его личной жизни

Соведущая покойного Александра Колтового по «ДНК», Юлия Сиверская, дала комментарий по поводу его личной жизни. Как выяснилось, журналист не любил распространяться об отношениях с женщинами.

Сиверская считала, что он вообще был очень закрытым человеком, пишет Sobesednik.ru.

«К матери своего ребенка он относился очень тепло. Я знала, что они вместе, любят друг друга, часто путешествуют вместе. Было больно читать информацию, которая появилась после смерти Саши», — призналась она.

Женатый мужчина почему-то находился в самолете с другой женщиной. Наталья Климова также погибла, оставив сиротами двоих детей. А потом оказалось, что незадолго до происшествия Александр тайно развелся.

Юлия, как и все остальные друзья, об этом не знала.

«Мне он во всяком случае об этом не говорил. Хотя Саша в последнее время был немного грустным».

Хотя Колтовой и не делился с Юлией сокровенным, они были очень близки. После известий о его гибели телеведущая даже перенесла инфаркт, а потом стала терять вес.

Из-за этого появилась версия, что у соведущих «ДНК» был тайный роман, и Юлия «чахнет» с горя.

«Не хотела бы об этом говорить!» — сразу открестилась ото всего Сиверская.

Александр Колтовой погиб 7 ноября в Московской области. При попытке зайти на экстренную посадку случилась авиакатастрофа.

Ранее 5-tv.ru писал, что МАК назначил исследование двигателя самолета, на котором разбился Колтовой.