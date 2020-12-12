«Был грустным»: соведущая Колтового рассказала подробности его личной жизни
Телеведущий трагически погиб, разбившись при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье.
Фото: Instagram @yulia_sivertsova
Соведущая покойного Александра Колтового по «ДНК», Юлия Сиверская, дала комментарий по поводу его личной жизни. Как выяснилось, журналист не любил распространяться об отношениях с женщинами.
Сиверская считала, что он вообще был очень закрытым человеком, пишет Sobesednik.ru.
«К матери своего ребенка он относился очень тепло. Я знала, что они вместе, любят друг друга, часто путешествуют вместе. Было больно читать информацию, которая появилась после смерти Саши», — призналась она.
Женатый мужчина почему-то находился в самолете с другой женщиной. Наталья Климова также погибла, оставив сиротами двоих детей. А потом оказалось, что незадолго до происшествия Александр тайно развелся.
Юлия, как и все остальные друзья, об этом не знала.
«Мне он во всяком случае об этом не говорил. Хотя Саша в последнее время был немного грустным».
Хотя Колтовой и не делился с Юлией сокровенным, они были очень близки. После известий о его гибели телеведущая даже перенесла инфаркт, а потом стала терять вес.
Из-за этого появилась версия, что у соведущих «ДНК» был тайный роман, и Юлия «чахнет» с горя.
«Не хотела бы об этом говорить!» — сразу открестилась ото всего Сиверская.
Александр Колтовой погиб 7 ноября в Московской области. При попытке зайти на экстренную посадку случилась авиакатастрофа.
Ранее 5-tv.ru писал, что МАК назначил исследование двигателя самолета, на котором разбился Колтовой.
- 11 дек
- «Колтового будет не хватать»: фанаты оценили новую ведущую «ДНК»
- 10 дек
- МАК назначил исследование двигателя самолета, на котором разбился Колтовой
- 6 дек
- Дочь Колтового могла погибнуть вместе с ним в авиакатастрофе
- 4 дек
- «Трагической судьбы Колтового не повторит» — таролог о новой ведущей шоу «ДНК»
- 3 дек
- Соведущая Александра Колтового перенесла инфаркт после его похорон
- 3 дек
- Стало известно, кто займет место Колтового в шоу «ДНК»
- 3 дек
- Перед смертью Александр Колтовой тайно развелся
- 2 дек
- «Вероятность 80%»: таролог рассказала, кто займет место Колтового в шоу
- 2 дек
- Джигурда заявил, что намерен занять место Колтового в шоу с Кудрявцевой
- 2 дек
- «Не носит траур»: подругу погибшего Колтового заметили в обнимку с модельером
Читайте также
86%
-0.59 88.77
-0.36
Нашли ошибку?