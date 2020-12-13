«Разговаривала с ним»: Анна Казючиц просила поддержки у покойного Колтового

Актриса Анна Казючиц призналась, что обращалась за поддержкой к уже покойному Александру Колтовому. Она заменила его в качестве ведущей на программе «ДНК» и очень волновалась, сможет ли соответствовать уровню звезды.

«Я надеюсь, что Саша не был бы против моей кандидатуры на его место. Я разговаривала с ним, надеясь на его присутствие в нашей студии. И попросила поддержки, поэтому надеюсь, что у меня все получится», — рассказала знаменитость в передаче «Ты не поверишь!».

За плечами у Анны огромный опыт актерской игры — первые главные роли в театре Минска ей давали уже в 13 лет. Но вести шоу ей раньше не доводилось, тем более такое, где много простых людей с серьезными проблемами.

«Быть ведущей — это другое. Надо суметь услышать человека, суметь задать ему нужный вопрос, услышать от него ответ. Руки у меня тряслись мелкой дрожью, это правда. Я даже сама себе даже говорила: „Аня, успокойся! Ну что ты как маленькая, в первый раз, что ли?“ Ничего не могла с собой поделать», — призналась Анна.

Помогли артистке справиться с ее страхами ее новые коллеги.

«Ко мне по-человечески отнеслись люди, которые со мной работают. Очень меня поддержали, нашли нужные слова, не просто слова поддержки. Очень правильные и точные слова», — призналась Казючиц.

До гибели Колтового в авиакатастрофе под Москвой они с Анной были знакомы, но не более того. Актриса не раз выступала экспертом на «ДНК». Приступив к съемкам, она узнала, что у них было кое-что общее. Александр взял из приюта бездомную собаку, а Казючиц помогает пристраивать бесхозных кошек и собак у себя на даче.

Александр Колтовой погиб 7 ноября, разбившись вместе со спутницей в легкомоторном самолете в Подмосковье. Позже оказалось, что женщина была замужем — у нее остались двое детей. Недавно подруга и соведущая Колтового рассказала подробности его личной жизни.

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