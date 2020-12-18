«Не было настоящей любви»: экстрасенс о связи развода Фирсова со смертью Легкоступовой

Слухи о трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой и о причастности к трагедии мужа артистки Юрия Фирсова не утихают. По мнению дочери артистки Аннэты Бриль, яхтсмен буквально споил Легкоступову. Люди, у которых есть связь потусторонним миром, считают, что причина не только в этом. Экстрасенс, парапсихолог, эзотерик Дарья Миронова рассказала 5-tv.ru, в трагедии виновата карма.

По мнению специалиста, причиной трагедии, случившейся с Легкоступовой, стало недостойное поведение ее новоиспеченного мужа.

«Что касается Юрия Фирсова, этот человек изначально имел двойное дно. Он развелся со своей второй половинкой, предыдущей женой, начал использовать в каких-то корыстных целях Валентину Легкоступову, манипулировать ее возможным желанием выйти замуж, ее чувством одиночества, использовать ее в своих интересах, и это также закончилось трагедией. Потому что под собой здесь не было настоящей любви, настоящих чувств, был обман и предательство», — объяснила Миронова.

Эзотерик считает, что измены, неверность и предательство «данной свыше» половинки приводят к смерти. По мнению Дарьи Мироновой, в падении самолета, на борту которого был телеведущий Алесандр Колтовой со своей возлюбленной, виноваты те же факторы, что и в случае с Фирсовым.

«Если люди были женаты на своих вторых половинках, мы говорим о Колтовом Александре и Юрии Фирсове, у них была семья до этого. Каждый из них имел свою жизнь. Это была именно та женщина, которая дана Богом, по жизни, по судьбе, которая является второй половинкой. Если по каким-то причинам разрываются отношения, данные кармически Богом, по судьбе, то все, что происходит потом, часто может привести к трагедии. То есть, то что мы говорим „от бесов“. И в данном случае Колтовой Алесандр после того, как развелся, сразу же разбился вместе со своей возлюбленной», — сказала экстрасенс.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа Юрия Фирсова дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги длительное время злоупотребляли спиртным. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов вообще сбежал из медучреждения. Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает. На имущество звезды Фирсов стал претендовать не сразу. Теперь же он намерен заполучить даже песни погибшей супруги.

Ранее 5-tv.ru писал, что после трагической смерти своего коллеги Александра Колтового телеведущая Юлия Сиверцова перенесла инфаркт, впала в затяжную депрессию, и до сих пор не может отойти от случившегося.