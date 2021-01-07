Пушной показал архивное видео полета с погибшим Колтовым
Ролик с интервью и фотографиями своего друга Александра Колтового Пушной сопроводил песней собственного сочинения «В небо».
Фото, видео: Instagram @koltovoy
Телеведущий и музыкант Александр Пушной опубликовал трогательное видео с архивными кадрами полета с погибшим другом — журналистом Александром Колтовым.
Примерно полгода назад Пушной разделил увлечение товарища и совершил небольшое путешествие на самолете с Колтовым. Параллельно он записал интервью с коллегой, которое и легло в основу клипа. Видео автор разместил в канун Рождества в своем аккаунте на YouTube.
Пушной смонтировал в один ряд фрагменты беседы и фотографии Колтового, сопроводив ролик песней собственного сочинения «В небо», пишет «Экономика сегодня». «Памяти Сани Колтового (1979 — 2020)» — так назвал получившуюся композицию музыкант.
Телеведущий Александр Колтовой, известный по шоу «ДНК», разбился на легкомоторном самолете осенью прошлого года. Он вылетел из Подмосковья в сторону Рыбинска 7 ноября, вскоре у воздушного судна отказал и загорелся двигатель. По версии следствия, главной причиной трагедии стала техническая неисправность. Жесткая посадка и охватившее самолет пламя погубили Александра, который был за штурвалом, и его спутницу Наталью Климову.
Прощание с журналистом состоялось на Николо-Архангельском кладбище 14 ноября.
Ранее 5-tv.ru писал, что Колтовой оставил тайное послание на 40-й день после смерти.
- 31 дек
- Обнародованы последние слова погибшего в авиакатастрофе телеведущего Колтового
- 18 дек
- «Не было настоящей любви»: экстрасенс о связи развода Фирсова со смертью Легкоступовой
- 18 дек
- «У меня важные дела»: Колтовой оставил тайное послание на 40-й день смерти
- 15 дек
- Инфаркт и затяжная депрессия: как соведущая Колтового переживала его смерть
- 13 дек
- «Разговаривала с ним»: Анна Казючиц просила поддержки у покойного Колтового
- 12 дек
- «Был грустным»: соведущая Колтового рассказала подробности его личной жизни
- 11 дек
- «Колтового будет не хватать»: фанаты оценили новую ведущую «ДНК»
- 10 дек
- МАК назначил исследование двигателя самолета, на котором разбился Колтовой
- 6 дек
- Дочь Колтового могла погибнуть вместе с ним в авиакатастрофе
- 4 дек
- «Трагической судьбы Колтового не повторит» — таролог о новой ведущей шоу «ДНК»
Читайте также
86%
0.22 90.79
0.11
Нашли ошибку?