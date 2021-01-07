Пушной показал архивное видео полета с погибшим Колтовым

Ролик с интервью и фотографиями своего друга Александра Колтового Пушной сопроводил песней собственного сочинения «В небо».

Фото, видео: Instagram @koltovoy

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Телеведущий и музыкант Александр Пушной опубликовал трогательное видео с архивными кадрами полета с погибшим другом — журналистом Александром Колтовым.

Примерно полгода назад Пушной разделил увлечение товарища и совершил небольшое путешествие на самолете с Колтовым. Параллельно он записал интервью с коллегой, которое и легло в основу клипа. Видео автор разместил в канун Рождества в своем аккаунте на YouTube.

Пушной смонтировал в один ряд фрагменты беседы и фотографии Колтового, сопроводив ролик песней собственного сочинения «В небо», пишет «Экономика сегодня». «Памяти Сани Колтового (1979 — 2020)» — так назвал получившуюся композицию музыкант.

Телеведущий Александр Колтовой, известный по шоу «ДНК», разбился на легкомоторном самолете осенью прошлого года. Он вылетел из Подмосковья в сторону Рыбинска 7 ноября, вскоре у воздушного судна отказал и загорелся двигатель. По версии следствия, главной причиной трагедии стала техническая неисправность. Жесткая посадка и охватившее самолет пламя погубили Александра, который был за штурвалом, и его спутницу Наталью Климову.

Прощание с журналистом состоялось на Николо-Архангельском кладбище 14 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Колтовой оставил тайное послание на 40-й день после смерти.

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