Главное, не на людей: почему Колтовой не смог посадить горящий самолет и выжить

Друг и летный инструктор телеведущего смоделировали обстоятельства его гибели.

Друзья Александра Колтового, погибшего год назад в авиакатастрофе, до сих пор гадают, что могло стать причиной падения самолета. Уверены они только в одном: что бы ни произошло тогда в небе, телеведущий до последних мгновений жизни пытался увести горящую машину от жилых построек и автотрассы.

«Никогда не было экстренных ситуаций, но мы в каждом полете в любой момент времени могли друг друга спросить: „Вот сейчас отказ (двигателя — Прим. ред.) — что будем делать?“. И у Саши, как у всех адекватных пилотов, было всегда решение о том, что главное — не на людей садиться», — рассказал друг Колтового и участник его полетов Николай Лукин в эфире НТВ.

Обучавший телеведущего летному мастерству инструктор Тимур Саттаров рассказал, что отрабатывал с Колтовым различные аварийные ситуации, в том числе посадку без работающего двигателя. Ведущий уделял особое внимание этим навыкам, словно предвидел, что они ему пригодятся.

Когда самолет Колтового загорелся, он успел доложить об этом диспетчеру и продолжил управлять машиной в поисках удобного места для аварийной посадки. И она бы ему непременно удалась, просто не хватило времени и запаса высоты, считает Саттаров.

«Судя по видео, самолет летел управляемый и потом внезапно свалился на крыло, будто перестал управляться. Что там произошло, мы не можем знать, но мы понимаем, что Саша боролся. Он уже искал место, куда можно посадить аварийный самолет, и просто не хватило чуть-чуть времени. Дефицит времени, дефицит высоты и горящий самолет — все сложилось в одно, и к сожалению, произошла трагедия», — высказал свою версию инструктор.

Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020 года во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. Вместе с 41-летним телеведущим разбилась его супруга. У пары остался маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru опубликовал биографию телеведущего Александра Колтового в годовщину его гибели в авиакатастрофе.