Главное, не на людей: почему Колтовой не смог посадить горящий самолет и выжить

|
Алексей Хитров
1 021

Друзья телеведущего Александра Колтового выдвинули версию его гибели в авиакатастрофе

Главное, не на людей: почему Колтовой не смог посадить горящий самолет и выжить

Фото: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Друг и летный инструктор телеведущего смоделировали обстоятельства его гибели.

Друзья Александра Колтового, погибшего год назад в авиакатастрофе, до сих пор гадают, что могло стать причиной падения самолета. Уверены они только в одном: что бы ни произошло тогда в небе, телеведущий до последних мгновений жизни пытался увести горящую машину от жилых построек и автотрассы.

«Никогда не было экстренных ситуаций, но мы в каждом полете в любой момент времени могли друг друга спросить: „Вот сейчас отказ (двигателя — Прим. ред.) — что будем делать?“. И у Саши, как у всех адекватных пилотов, было всегда решение о том, что главное — не на людей садиться», — рассказал друг Колтового и участник его полетов Николай Лукин в эфире НТВ.

Обучавший телеведущего летному мастерству инструктор Тимур Саттаров рассказал, что отрабатывал с Колтовым различные аварийные ситуации, в том числе посадку без работающего двигателя. Ведущий уделял особое внимание этим навыкам, словно предвидел, что они ему пригодятся.

Когда самолет Колтового загорелся, он успел доложить об этом диспетчеру и продолжил управлять машиной в поисках удобного места для аварийной посадки. И она бы ему непременно удалась, просто не хватило времени и запаса высоты, считает Саттаров.

«Судя по видео, самолет летел управляемый и потом внезапно свалился на крыло, будто перестал управляться. Что там произошло, мы не можем знать, но мы понимаем, что Саша боролся. Он уже искал место, куда можно посадить аварийный самолет, и просто не хватило чуть-чуть времени. Дефицит времени, дефицит высоты и горящий самолет — все сложилось в одно, и к сожалению, произошла трагедия», — высказал свою версию инструктор.

Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020 года во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. Вместе с 41-летним телеведущим разбилась его супруга. У пары остался маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru опубликовал биографию телеведущего Александра Колтового в годовщину его гибели в авиакатастрофе.

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
7 нояб
Каким запомнился погибший в авиакатастрофе Колтовой: «Никогда не сдаваться»
29 апр
Почему Лера Кудрявцева не пошла на похороны Александра Колтового?
7 янв
Пушной показал архивное видео полета с погибшим Колтовым
31 дек
Обнародованы последние слова погибшего в авиакатастрофе телеведущего Колтового
18 дек
«Не было настоящей любви»: экстрасенс о связи развода Фирсова со смертью Легкоступовой
18 дек
«У меня важные дела»: Колтовой оставил тайное послание на 40-й день смерти
15 дек
Инфаркт и затяжная депрессия: как соведущая Колтового переживала его смерть
13 дек
«Разговаривала с ним»: Анна Казючиц просила поддержки у покойного Колтового
12 дек
«Был грустным»: соведущая Колтового рассказала подробности его личной жизни
11 дек
«Колтового будет не хватать»: фанаты оценили новую ведущую «ДНК»
+2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Звезда МХТ имени Чехова Куличков раскрыл главную причину театральных конфликтов
8:02
Дмитриев день: что можно и что нельзя делать 8 ноября
7:57
Нашли крайнего: кто стоит за арестом «Академика Иоффе»
7:44
Тест: Угадайте 17 зарубежных фильмов по одному кадру
7:42
Рэп-исповедь и возвращение шведской четверки: лучшие музыкальные релизы недели
7:27
Мера эффективная: как Россия пережила мягкий локдаун и чего ждать в будущем

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
Много страхов из ничего, вступаем в сезон большой Воды! Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака