Новым адвокатам Ефремова не удалось смягчить наказание осужденному актеру

Новым адвокатам осужденного на семь с половиной лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова не удалось смягчить наказание актеру. Защитники заслуженного артиста РФ не смогли убедить коллегию Мосгорсуда, что наличие определенных обстоятельств в деле может способствовать снижению срока заключения знаменитости, сообщает ТАСС.

Согласно апелляционному определению, поручение Михаила Ефремова о выплате потерпевшим по 200 тысяч рублей каждому обоснованно признано судом первой инстанции смягчающим обстоятельством. Несмотря на это, данный факт не может считаться добровольным возмещением ущерба и морального вреда. Отмечается, что все остальные действия по выплате компенсаций семье погибшего Сергея Захарова Михаил Ефремов предпринял уже после начала рассмотрения жалобы на приговор.

«Одновременно судебная коллегия находит правильным и вывод суда первой инстанции о направлении Ефремова в исправительную колонию общего режима, поскольку он соответствует общественной опасности содеянного, <…> имеет синдром зависимости от алкоголя, неоднократно привлекался к административной ответственности», — говорится в определении.

Помимо прочего, коллегия Мосгорсуда не выявила фактов давления на Михаила Ефремова со стороны его бывших представителей — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Соответствующие доводы новых защитников осужденного актера были признаны несостоятельными и опровергающимися.

«В ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, исследуемые в судебном заседании, в том числе в части признания вины, на что осужденный отвечал утвердительно», — отмечается в тексте документа.

Также суд обратил внимание, что после отказа актера от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской ему была предоставлена возможность для заключения договора с любым другим представителем. Несмотря на это, Михаил Ефремов вновь обратился за помощью к прежним адвокатам. Этот факт лишний раз подтвердил наличие доверия заслуженного артиста к выбранным защитникам.

«Пьяное» ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов учинил 8 июня 2020 года. Выехав на встречную полосу, актер за рулем Jeep протаранил Lada. Водитель отечественного авто — курьер Сергей Захаров — от полученных травм скончался в больнице.

Следствие установило, что в момент аварии заслуженный артист РФ находился в нетрезвом состоянии под влиянием алкоголя и запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес знаменитости приговор — восемь лет колонии общего режима.

Адвокаты Михаила Ефремова обжаловали вердикт и добились сокращения срока отбывания наказания до семи с половиной лет.

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