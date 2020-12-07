«Он не мужик»: Пашаев раскрыл, почему не уважает бывшего подзащитного Ефремова

Бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл всю подноготную о своем экс-доверителе. В беседе с 5-tv.ru он признался, что больше никогда не возьмется представлять актера в суде, так как не считает его уважаемым человеком.

«Никогда! Это очень подлый человек. 10% моей работы — я оказываю услуги бесплатно — малоимущим, бедным. Но когда человек подлый, какие бы деньги он ни заплатил, я в жизни не буду этого делать», — заявил Пашаев.

Однако обиды на Ефремова лишенный статуса адвокат не держит. Не считает артиста достойным того, чтобы на него можно было обижаться.

«Он этого не заслуживает, чтобы я на него обиделся. Он не мужик. Обижаться можно на достойного человека. А когда он говорит: „Я жену готов продать“! Я — кавказец, какое, вы представляете, у меня к нему будет отношение?» — возмутился Пашаев.

Также он добавил, что был шокирован поведением не только самого Ефремова, но и его супруги, Софьи Кругликовой. По его мнению, она имеет финансовый интерес в том, чтобы ее благоверный оставался за решеткой.

«Соне невыгодно, чтобы он вышел. Это мое личное мнение. Когда она мне сказала: „Мне лучше быть вдовой“, я чуть не обалдел. Думаю, боже, что за семья! Этот — продает, эта говорит, что лучше быть вдовой. Потому что все имущество достанется. Ячейка достанется», — пояснил юрист.

На вопрос, много ли денег на счету актера, отвечать прямо он отказался. На уточняющий — достаточно ли, чтобы жить безбедно, кратко ответил: «Это мало (слабо — Прим. ред.) сказано».

Михаил Ефремов получил семь с половиной лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров. Авария случилась 8 июня в центре столицы. 8 сентября суд вынес приговор — восемь лет колонии, но позже по апелляции актера смягчил ему участь, «срезав» полгода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаила Ефремова обвинили в обмане.