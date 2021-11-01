Стало известно, какой витамин способен снизить смертность от COVID-19

Международная группа ученых пришла к выводу, что витамин С способен благоприятно повлиять на статистику по коронавирусу. По результатам исследований, он снижает смертность от опасной инфекции на 68%. Употребление витамина С позволяет уменьшить количество случаев тяжелых форм течения заболевания, а, следовательно, сократить число летальных исходов.

По мнению специалистов, ежедневный прием препаратов, насыщающих организм этим элементом, может уменьшить продолжительность пребывания пациентов с COVID-19 на аппарате искусственной вентиляции легких. Рекомендуемая учеными доза — от шести до 24 граммов в день.

Как заявила один из авторов статьи, опубликованной журналом MDPI, Анитра Карр, витамин C используется организмом для укрепления иммунной системы. Кроме того, по данным экспертов, у большинства пациентов, пребывающих в палатах интенсивной терапии, был обнаружен дефицит этого вещества.

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