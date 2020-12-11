«Колтового будет не хватать»: фанаты оценили новую ведущую «ДНК»

Фанаты погибшего телеведущего Александра Колтового отреагировали на выбор его замены для программы «ДНК». Теперь вести шоу вместо него будет актриса Анна Казючиц.

Недавно девушка поделилась своими эмоциями по поводу новой работы с подписчиками в Instagram. Она призналась, что волнуется перед каждой съемкой нового выпуска, а первая передача с ее участием выйдет в эфир 14 декабря.

«Для меня самой это стало большой неожиданностью», — призналась она фанатам.

Большинство ее поклонников поддержали Анну в новом начинании и одобрили выбор телеканала.

«Верим в вас и, безусловно, благодарны за продолжение такого великого дела!»;

«У тебя все получится отлично!»;

«У вас все получится, вы талантливая актриса», — написали они.

Instagram @annakazuchits

Но далеко не все были столь любезны. Многие считают, что руководство НТВ поторопилось с заменой и не дало фанатам времени на скорбь.

«Неожиданно… не думала, что так быстро найдется замена покойному»;

«Да, Колтового не будет хватать, очень положительный, добрый ведущий был, но думаю вы справитесь», — признались пользователи.

Не обошлось и без хейтеров.

«Да, какая актриса, такие и поклонники. Актриса без эмоций и без мимики, через сжатые губы — шипящий текст. Народ отключает все фильмы с вашим исполнением», - возмутился один из юзеров.

Впрочем, большинство пользователей готовы дать Анне Казючиц шанс и посмотреть ее в «деле». Недавно стало известно, что ей точно не грозит повторить трагическую судьбу своего предшественника — так сказали карты таро.

Александр Колтовой скончался 7 ноября. Он вместе со спутницей разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье по пути в Рыбинск. По факту крушения было проведено уже несколько экспертиз. После гибели телеведущего у него остались вдова и маленький сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что МАК назначил исследование двигателя самолета, на котором разбился Колтовой.