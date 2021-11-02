Названы главные витамины и добавки, способные защитить женщин от COVID-19
Группа ученых из Великобритании, США и Швеции выяснили, как пищевые добавки могут повлиять на течение заболевания у женщин и мужчин, а также на риски их инфицирования.
Фото: Depositphotos / kalinovsky
Группа ученых из Великобритании, США и Швеции в рамках исследования на базе Королевского колледжа Лондона выяснила, что некоторые пищевые добавки при регулярном употреблении могут защитить прекрасную половину человечества от коронавируса.
Второй половине повезло меньше.
По итогам наблюдения за симптомами инфекции у мужчин и женщин, принимающих различные витамины и БАДы, риск заражения оказался ниже у дам, которые поддерживали организм жирными кислотами омега-3, витамином D, мультивитаминами и пребиотиками.
Ученые отслеживали особенности течения заболевания и симптомы в специальном приложении — полученные данные говорят, что сильный пол добавки не спасают. Однако авторы наблюдения предупреждают, что их работа лишь предварительна, а ее результаты требуют дальнейшего изучения. Делать выводы о гарантированном положительном эффекте добавок при коронавирусе пока рано/
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