Пиар-директор Юлии Началовой раскрыла тайны своей работы у звезд шоу-бизнеса

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Анастасия Шадская
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Среди звездных клиентов Анны Исаевой в разное время отметились Олег Газманов, Авраам Руссо Стас Михайлов и многие другие.

Пиар-директор Юлии Началовой раскрыла тайны своей работы у звезд шоу-бизнеса

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Юлия Началова

Пиар-директор Стаса Михайлова, а в прошлом и покойной Юлии Началовой, Анна Исаева раскрыла нюансы своей работы со звездами. По ее словам, трудится в данной сфере нелегко. К примеру, звездные клиенты могли поднять своего пиар-директора по работе даже ночью. Исаева рассказала о некоторых секретах своей работы со знаменитыми работодателями в эфире передачи «Звезды сошлись».

Могли ее «вызвонить» даже в четыре утра.

«Конечно, пока у меня не было двух маленьких детей и мужа, вообще без разговоров, — откровенно рассказала Исаева. — Потом у меня появился американский муж, который сказал: „Это что такое, четыре утра, прекращай, у нас не принято так“».

Сейчас Анна работает пиар-директором у музыканта Стаса Михайлова. В прошлом она сотрудничала с Авраамом Руссо, Олегом Газмановым и ныне покойной певицей Юлией Началовой. Не всегда опыт был приятным.

«Бывают случаи в шоу-бизнесе, про тебя говорят, наговаривают, а артист, которому говорят, не проверяет. Мне обидно, когда не проверяет, а просто слушает. Я однажды сказала одному артисту, что это предательство», — заявила Исаева.

Впрочем, это научило ее тщательнее подбирать новое место работы.

«За столько лет столько разного было. Недопонимание, люди разные, с которыми работаешь, бывает — не сошлись, — не назвала Исаева конкретных имен. — Я с разными людьми работала, и с теми, кому не угодишь, я не работаю».

Единственное исключение в жизни пиар-директора — это певец Олег Газманов. Его она считает самым порядочным из всей отечественной звездной тусовки.

«Никогда не забуду какие-то важные моменты в своей жизни, когда я обращалась именно к нему за помощью», — добавила Исаева.

Ранее 5-tv.ru писал про скандал со Стасом Михайловым и его экс-гитаристом Славой Маркесом. Он обвинил артиста в увольнении и отсутствии стабильной оплаты за работу.

Тема:
Юлия Началова
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