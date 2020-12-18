Дочь Легкоступовой расплакалась после известия о решении главы СК РФ

Дочь эстрадной певицы и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль расплакалась после известия о решении председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять дело о смерти знаменитости под личный контроль.

Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель семьи ушедшей из жизни артистки Сергей Жорин. Адвокат подчеркнул, что наследница Валентины Легкоступовой рассчитывает на объективное расследование трагической гибели матери.

«Дочь Валентины Легкоступовой, узнав, что Александр Иванович Бастрыкин взял на личный контроль дело о смерти мамы, расплакалась. Анэт Бриль очень рада и не сомневается, что обстоятельства смерти будут установлены. <…> Для нее это действительно важно», — отметил Сергей Жорин.

Адвокат добавил, что наряду с происходящим вполне очевидно наличие доказательств о насильственной смерти ученицы Иосифа Кобзона.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анэтта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование смерти Легкоступовой взял под личный контроль Александр Бастрыкин.