Аносмия — это потеря обоняния, с которой часто сталкиваются пациенты с коронавирусом. Однако она может проявиться и при других заболеваниях — аллергическом и вазомоторном рините, полипах, при травмах и опухолях головного мозга, возрастных изменениях, курении. О том, как справиться с этим симптомом, 5-tv.ru рассказала врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова.

По ее словам, ученые установили, что при коронавирусе повреждаются не обонятельные рецепторы, а поддерживающие их клетки. У 70% больных COVID-19 обоняние восстанавливается в сроки от двух недель до двух месяцев после окончания болезни.

Для устранения аносмии необходимо дать доступ пахучим веществам к рецепторам, нос должен дышать, уточняет специалист.

«В данном случае врач скорее всего назначит вам гормональные препараты. Кроме этого, могут помочь микроэлементы: кальций, магний, витамины группы B», — отметила эксперт.

Также Колесникова советует устроить обонятельный тренинг. Для него понадобится ватный диск или кусочек обычной ваты. На него нужно накапать эфирное масло, а затем поднести к носу и вдыхать в течение 10-15 секунд. Потом необходимо передохнуть пару минут и повторить упражнение с другим эфирным маслом. Такой тренинг рекомендуется делать не реже двух раз в день. Ватный диск с маслом можно убрать в плотно закрывающийся контейнер и использовать повторно.

«Молекулы пахучих веществ раздражают рецепторы, что способствует быстрому восстановлению обоняния», — пояснила Колесникова.

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