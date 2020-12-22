«Будет крайне не хватать на чемпионате»: Ягудин рассказал о состоянии Тарасовой

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 882

По словам фигуриста, отсутствие прославленного тренера на чемпионате России не связано с пандемией коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Anatoly Lomokhov ; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Олимпийский чемпион, ученик Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин прокомментировал отсутствие Татьяны Тарасовой на чемпионате России по фигурному катанию, подчеркнув, что с пандемией коронавируса это не связано.

«Татьяна Анатольевна сейчас бодрячком, свежа, но, как говорится, лучше чуть-чуть переждать и полностью восстановиться, чем рваться куда-то ради нескольких дней комментирования. <…> Фигурное катание идет через ассоциации с Татьяной Анатольевной. Поэтому, конечно, ее будет крайне не хватать, но для многих в этом году на первом месте стоит здоровье», — сказал фигурист.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила в своем Instagram, что не поедет на чемпионат России в Челябинск, и возможно, будет комментировать его дистанционно.

Кроме того, 73-летнюю Тарасову заметили на съемках «Ледникового периода» в инвалидной коляске. Сама тренер пока не сообщает подробности о своем здоровье.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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