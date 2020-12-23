Зампостпреда РФ при ООН проводил немецкого коллегу словами Жванецкого

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский проводил покидающего Совбез 1 января немецкого коллегу Кристофа Хойсгена словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите», — цитирует Дмитрия Полянского РИА Новости.

Одно из последних заседаний Совета безопасности ООН в 2020 году состоялось 22 декабря. Оно было посвящено судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

1 января 2021 года Германия и еще четыре страны выходят из состава Совбеза организации. Их непостоянное членство по истечении двух лет также прекращается.

Кристоф Хойсген известен как инициатор горячего обмена мнениями с российскими коллегами. Постпред ФРГ не раз пытался привлечь внимание членов Совбеза ООН к фейковым материалам западных СМИ, в том числе статьям, посвященным «делу Навального».

«Даже как-то неудобно, что подобные низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете вы, Кристоф — политик и дипломат с репутацией серьезного, хотя и очень эмоционального человека», — отреагировал на заявления немецкого коллеги Дмитрий Полянский.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Омские медики пришли к заключению, что причина состояния пациента в резком нарушении обмена веществ, ядов или их следов в организме блогера не обнаружили.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что Навальный якобы был отравлен «веществом нервно-паралитического действия группы „Новичок“». Однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде оценили бойкот встречи Совбеза ООН со стороны США и их союзников.