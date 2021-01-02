Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса

Известный советский и российский актер, народный артист СССР Василий Лановой будет госпитализирован из-за коронавируса. Он и его жена народная артистка РСФСР Ирина Купченко оказались инфицированы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова супруги артиста.

По словам звезды фильма «Дворянское гнездо», Василий Лановой 31 декабря сдавал тест на антитела. Результаты показали, что их у него имеется большое количество.

«Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный», — заявила Купченко.

Актриса также отметила, что ее супруг чувствует себя нормально, но из-за преклонного возраста было решено не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья.

Также известно, что народная артистка РСФСР тоже получила положительный результат теста на COVID-19, однако ложиться в больницу она не будет. В то же время она намерена сделать КТ.

Известно, что постановки с ее участием и участием Василия Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где трудятся артисты, будут заменены.

Ранее в интервью 5-tv.ru Василий Лановой рассказывал о своем состоянии.