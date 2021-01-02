Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса
86-летний народный артист СССР сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Известный советский и российский актер, народный артист СССР Василий Лановой будет госпитализирован из-за коронавируса. Он и его жена народная артистка РСФСР Ирина Купченко оказались инфицированы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова супруги артиста.
По словам звезды фильма «Дворянское гнездо», Василий Лановой 31 декабря сдавал тест на антитела. Результаты показали, что их у него имеется большое количество.
«Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный», — заявила Купченко.
Актриса также отметила, что ее супруг чувствует себя нормально, но из-за преклонного возраста было решено не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья.
Также известно, что народная артистка РСФСР тоже получила положительный результат теста на COVID-19, однако ложиться в больницу она не будет. В то же время она намерена сделать КТ.
Известно, что постановки с ее участием и участием Василия Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где трудятся артисты, будут заменены.
Ранее в интервью 5-tv.ru Василий Лановой рассказывал о своем состоянии.
- 2 янв
- Умер звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев
- 1 янв
- «Москва выстояла»: Собянин назвал столицу объектом «главного удара» пандемии в РФ
- 31 дек
- «Город должен быть мертвым»: власти Афин о комендантском часе в Новый год
- 31 дек
- Жена Грачевского призвала россиян молиться о здоровье мужа — видео
- 31 дек
- Японский врач назвал главную опасность при легкой форме COVID-19
- 31 дек
- AP: Китай отнес к гостайне исследования о происхождении COVID-19
- 31 дек
- «Боевая курица»: Лена Миро предсказала скорый развод Саше Зверевой
- 30 дек
- Названы сроки испытаний новой российской вакцины от COVID-19
- 30 дек
- В Минфине рассказали, во сколько России обойдется вакцинация граждан
- 30 дек
- Какая у коронавируса «цель»? — комментарий эксперта ВОЗ
Читайте также
100%
0.22 90.79
0.11
Нашли ошибку?