Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса

|
Алиса Маркова
1 092

86-летний народный артист СССР сдал положительный тест на COVID-19.

Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный советский и российский актер, народный артист СССР Василий Лановой будет госпитализирован из-за коронавируса. Он и его жена народная артистка РСФСР Ирина Купченко оказались инфицированы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова супруги артиста.

По словам звезды фильма «Дворянское гнездо», Василий Лановой 31 декабря сдавал тест на антитела. Результаты показали, что их у него имеется большое количество.

«Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный», — заявила Купченко.

Актриса также отметила, что ее супруг чувствует себя нормально, но из-за преклонного возраста было решено не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья.

Также известно, что народная артистка РСФСР тоже получила положительный результат теста на COVID-19, однако ложиться в больницу она не будет. В то же время она намерена сделать КТ.

Известно, что постановки с ее участием и участием Василия Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где трудятся артисты, будут заменены.

Ранее в интервью 5-tv.ru Василий Лановой рассказывал о своем состоянии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 янв
Умер звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев
1 янв
«Москва выстояла»: Собянин назвал столицу объектом «главного удара» пандемии в РФ
31 дек
«Город должен быть мертвым»: власти Афин о комендантском часе в Новый год
31 дек
Жена Грачевского призвала россиян молиться о здоровье мужа — видео
31 дек
Японский врач назвал главную опасность при легкой форме COVID-19
31 дек
AP: Китай отнес к гостайне исследования о происхождении COVID-19
31 дек
«Боевая курица»: Лена Миро предсказала скорый развод Саше Зверевой
30 дек
Названы сроки испытаний новой российской вакцины от COVID-19
30 дек
В Минфине рассказали, во сколько России обойдется вакцинация граждан
30 дек
Какая у коронавируса «цель»? — комментарий эксперта ВОЗ

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.88
0.22 90.79
0.11
Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкнов...

Последние новости

13:18
Умер звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев
13:12
«Лучшее начало 2021 года»: Любовь Успенская помирилась с дочерью
12:51
«Почти спасли»: режиссер Астрахан о причине смерти сценариста Олега Данилова
12:36
Не миллион: в «Русском лото» опровергли крупный выигрыш певицы Полины Гагариной
12:21
Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать
12:05
Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

Сейчас читают

Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкновений в 2021-м
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака