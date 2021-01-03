«Неуместно шутить»: в сети осудили Садальского за фото Грачевского с COVID-19

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Анастасия Шадская
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У создателя киножурнала «Ералаш» был диагностирован коронавирус в конце декабря 2020 года.

Фото, видео: Instagram @stassadal, globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Актер Станислав Садальский выложил на своей странице в Instagram пост с фотографиями инфицированного коронавирусом Бориса Грачевского. Но пользователи сети осудили его поступок и шутливые стихи в посте.

Артист опубликовал коллаж из снимков госпитализированного создателя «Ералаша» в оформлении заставки этого киноальманаха для детей.

«Жить будет!» — сказали врачи. «Ура, ура! Мы еще у Бори снимемся!» Короне — кирдык! Ералаш жизни форева!» — написал Садальский.

Также актер добавил, что Грачевский просил всех больше улыбаться.

Instagram @stassadal

Но подписчики Садальского такую публикацию преимущественно осудили.

«Будем по-любому жить!»;

«Боремся далее! И не пугаем любящий вас народ, выросший на «Ералаше!»;

«Ради „Ералаша“ — конечно, но ради маленького сына — вдвойне»;

«Как-то глупо и неуместно шутить над этой болезнью, когда многие лежат в реанимации, многие умерли, многих спасают день и ночь! В чем юмор?» — написали они.

Волнение фанатов Грачевского можно понять — его положили в больницу совсем недавно. А вскоре после этого стало известно, что создатель «Ералаша» переведен в реанимацию. У Бориса и его третьей супруги Екатерины только в апреле 2020 года родился сын Филипп.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Грачевского призвала россиян молиться о здоровье мужа.

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