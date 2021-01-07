Захват Конгресса США сторонниками Трампа

Штурмовавший Капитолий США «викинг-республиканец» покорил интернет — фото

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Виктория Андреева
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Среди сторонников проигравшего президентские выборы Дональда Трампа нашлись и меганестандартные личности.

Штурмовавший Капитолий США «викинг-республиканец» покорил интернет — фото

Фото: Facebook @yellowstonewolfff

Тема:
Выборы президента США 2020

Сторонник действующего президента США Дональда Трампа в костюме викинга возглавил штурм Капитолия в Вашингтоне. Эпичные фото с места событий уже распространились по соцсетям.

Более всего удивили и насмешили юзеров кадры, где молодой человек в странном одеянии горделиво позирует на трибуне Сената США.

Личность дебошира уже удалось установить: парень с тату на теле без рубашки и в меховой шапке с рогами — 32-летний Джейк Анджели, пишет Medialeaks.ru. Он — бывший актер, сегодня активно занимается политикой. Мало того, что является ярым поклонником Трампа, так еще и состоит в ультраправой организации QAnon — ее последователи верят в заговор политиков-педофилов, поклоняющихся Сатане.

Соцсети

Образ «викинга-республиканца» настолько понравился пользователям сети, что те уже стали рисовать мемы в его честь, а также разобрали по кусочкам весь его образ.

Вот, например, один из юзеров написал, что штаны-шаровары, в которых позировал Джейк, стоят около 34,99 долларов, перчатки — 54,99 долларов, желающим приобрести похожую шапку с рогами придется выложить порядка 300 долларов, за рупор и мелки, которыми можно раскрасить лицо в американский флаг, — около 120.

Telegram @infantmilitario

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волна беспорядков захлестнула США после подведения итогов прошедших президентских выборов. По результатам голосования победил демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп настаивал, что соперники буквально «украли у него по беду».

6 января несколько тысяч сторонников пока еще действующего президента штурмовали здание Капитолия США. Несмотря на попытки агрессоров переломить ситуацию в пользу Трампа, Конгресс утвердил избрание Байдена. Церемония передачи власти в стране должна состояться 20 января. Республиканец заявил, что не собирается срывать мероприятие.

Тема:
Выборы президента США 2020
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