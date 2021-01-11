Как россиянам защититься от «британского» штамма COVID-19?

|
Анна Васильева
Эксклюзив 5 621

По словам специалиста Роспотребнадзора Александра Горелова, новый вид коронавирусной инфекции оказался немного более заразен.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал 5-tv.ru, как действует «британский» штамм коронавируса и назвал способы защиты от него.

Специалист отметил, что делать какие-то прогнозы по новому виду коронавирусной инфекции — преждевременно. Он заявил, что изначально было понятно, что вирус все-таки будет мутировать.

«Мы видим, что „британский“ штамм оказался немного более заразен, его репродуктивное число выросло с 1,1 до 1,5 (этот показатель означает, сколько человек может заразить один инфицированный). Но, по мнению всех специалистов в мире, главным является тот факт того, что тяжесть течения инфекции не увеличилась. Остался прежним и способ распространения — преимущественно воздушно-капельный», — сказал эксперт.

Александр Горелов пояснил, что тест-системы, которые выпускают учреждения Роспотребнадзора, выявляют и «британский» штамм, позволяют проводить эпидемический надзор и оперативно препятствовать дальнейшему распространению инфекции. Созданные в России вакцины так же защищают и от новой мутации вируса.

«Поскольку „британский“ штамм — разновидность все той же коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность. Это своевременное выявление инфекции, изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты и, конечно, вакцинация. Всех пребывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный „британским“ штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров», — объяснил специалист.

Новую «британскую» мутацию коронавирусной инфекции обнаружили 14 декабря. Считается, что она на 70% заразнее обычного вируса SARS-CoV-2. Но при этом пока неясно, насколько возрастает смертность или необходимость госпитализации после инфицирования.

В то же время глава центра им. Н. Ф. Гамалеи, микробиолог, академик РАМН Александр Гинцбург заявил, что в России может существовать собственный штамм COVID-19, отличающийся от всех других.

5-tv.ru писал, что доктор биологических наук и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов согласился с Гинцбургом, но уточнил, что предпочел бы не делить вирусы на «свои» и «чужие».

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 янв
«Не мог отказать другу»: сын Никаса Сафронова лишился антител из-за алкоголя
11 янв
«Ждем с нетерпением»: Гинцбург предсказал «российский» штамм коронавируса
11 янв
Стало известно о состоянии первого пациента с «британским» коронавирусом в РФ
11 янв
Ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение СОVID-19 в организме
11 янв
«Война с вирусом»: генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м
11 янв
Более полутора миллионов человек привились вакциной «Спутник V»
10 янв
Эпидемиолог рассказал об опасности «британского» штамма COVID-19 для россиян
10 янв
В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом COVID-19 из Бразилии
10 янв
Сенатор Пушков назвал три главных вызова для России в 2021 году
10 янв
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства

Читайте также

-12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.52
0.64 90.81
0.02
Астролог назвала три главных урока, которые преподаст человечеству 2021 г...

Последние новости

18:34
Зарплаты Бузовой и Бородиной сократились в два раза после закрытия «Дома-2»
18:25
После смертельного ДТП с военными под Москвой образовалась пробка — видео
18:25
Меркель назвала сомнительным шагом блокировку Трампа в соцсетях
18:19
«Не был к этому готов»: представитель Стаса Михайлова об иске на миллион к певцу
18:06
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на втором подряд этапе «Дакара»
17:55
Аномальная жара сделала неожиданный подарок жителям Греции

Сейчас читают

Как россиянам защититься от «британского» штамма COVID-19?
Астролог назвала три главных урока, которые преподаст человечеству 2021 год
Умер легендарный психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Умер легендарный психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Три прокола: в России хотят вернуться к советской системе лишения прав водителей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака