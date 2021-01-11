Как россиянам защититься от «британского» штамма COVID-19?

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал 5-tv.ru, как действует «британский» штамм коронавируса и назвал способы защиты от него.

Специалист отметил, что делать какие-то прогнозы по новому виду коронавирусной инфекции — преждевременно. Он заявил, что изначально было понятно, что вирус все-таки будет мутировать.

«Мы видим, что „британский“ штамм оказался немного более заразен, его репродуктивное число выросло с 1,1 до 1,5 (этот показатель означает, сколько человек может заразить один инфицированный). Но, по мнению всех специалистов в мире, главным является тот факт того, что тяжесть течения инфекции не увеличилась. Остался прежним и способ распространения — преимущественно воздушно-капельный», — сказал эксперт.

Александр Горелов пояснил, что тест-системы, которые выпускают учреждения Роспотребнадзора, выявляют и «британский» штамм, позволяют проводить эпидемический надзор и оперативно препятствовать дальнейшему распространению инфекции. Созданные в России вакцины так же защищают и от новой мутации вируса.

«Поскольку „британский“ штамм — разновидность все той же коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность. Это своевременное выявление инфекции, изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты и, конечно, вакцинация. Всех пребывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный „британским“ штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров», — объяснил специалист.

Новую «британскую» мутацию коронавирусной инфекции обнаружили 14 декабря. Считается, что она на 70% заразнее обычного вируса SARS-CoV-2. Но при этом пока неясно, насколько возрастает смертность или необходимость госпитализации после инфицирования.

В то же время глава центра им. Н. Ф. Гамалеи, микробиолог, академик РАМН Александр Гинцбург заявил, что в России может существовать собственный штамм COVID-19, отличающийся от всех других.

5-tv.ru писал, что доктор биологических наук и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов согласился с Гинцбургом, но уточнил, что предпочел бы не делить вирусы на «свои» и «чужие».