«Успех российской дипломатии»: политолог об итогах переговоров Путина, Пашиняна и Алиева

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Анна Васильева
Эксклюзив 5 512

Антон Бредихин также объяснил, зачем российский лидер обнял своих зарубежных коллег.

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv,ru

Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. В беседе с 5-tv.ru политолог Антон Бредихин оценил итоги встречи лидеров России, Армении и Азербайджана.

«Мы видим, что российская дипломатия показала очень высокий профессионализм, умение быстро реагировать на ситуацию, действовать и добиваться хороших результатов за очень короткий промежуток времени. И текущая ситуация с Нагорным Карабахом, именно в плане нормализации отношений, это, конечно же, успех российской дипломатии. И это понимают обе стороны», — отметил эксперт.

Перед началом переговоров президент РФ не только пожал руки своим зарубежным коллегам, но и приобнял каждого. Антон Бредихин объяснил этот жест Владимира Путина.

«В первую очередь это жест дружбы и желание того, чтобы каждый из приехавших лидеров чувствовали расположение хозяина. Чувствовали его желание добиться мира между каждой из сторон, и добиться того, чтобы диалог был конструктивным и было понимание того, что Россия, именно как гарант безопасности в регионе, будет до конца стремиться к тому, чтобы каждая из сторон процесса имела максимум возможностей реализации своих желаний и своих видений того, как в дальнейшем двигаться в данном конфликте», — подытожил эксперт.

11 января Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха. В ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нагорный Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч беженцев. Сейчас в регионе идет восстановление инфраструктуры, энергетики и жилых строений.

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