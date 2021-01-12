Журналисты издания The National Interest опубликовали статью, в которой подробно объяснили, почему Запад проигрывает Украину России. Авторы материала в качестве причин называют практику «внешнего управления» в Незалежной и влияние западных советников.

Отмечается, что недальновидная политика киевских властей, в том числе и президента Владимира Зеленского, способствуют тому, что «пророссийская» фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самым популярным объединением у жителей Украины.

Издание отмечает, что именно политическая неопытность лидера Незалежной в совокупности с подчинением западным интересам привели к масштабным потрясениям в стране. Украинизация населения, которая началась еще при Петре Порошенко, оттолкнула от Владимира Зеленского русскоязычный электорат с юга и востока. Благодаря жителям этих регионов действующий президент смог занять свой пост.

«Эти люди проголосовали за Зеленского, потому что он обещал покончить с попытками Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины», — пишут авторы статьи.

Аналитики The National Interest уверены, что в 2021 году актуальными для Украины темами станут утрата киевскими властями суверенитета и переуступка его Западу. Журналисты обращают внимание, что страны G7 стали чаще вмешиваться во внутреннюю политику Незалежной и оказывать влияние на назначения в правительстве. Принятие разного рода решений также не обходится без их участия, в том числе запрет на закупку российской вакцины от коронавируса.

«Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал „внешнее управление“, против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности», — пишут авторы материала.

Журналисты считают, что в Вашингтоне должны согласиться с провалом вектора политики в отношении Незалежной. Несмотря на усилия Запада, жители Украины не реагируют на диктуемые антироссийские настроения. В стране возрождаются и набирают обороты политические силы, которые смотрят в сторону Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы.