Разводы, дети и алименты: кем были главные женщины в жизни Бориса Грачевского?

Жизнь Бориса Грачевского была богата и на творческие свершения, и на любовные похождения. Официально Борис Юрьевич был женат три раза, в браках у него родились четверо детей.

Первая жена — Галина Грачевская

Впервые Борис Грачевский женился сразу после армии, в 1970-м. Девушка Галина была на год младше своего избранника. Тогда для Грачевского кино было заветной мечтой, он был готов работать на съемочной площадке кем угодно, лишь бы быть ближе к искусству. Как относилась к подобным затеям юная жена — неизвестно. В браке с Галиной у Бориса Грачевского родились двое детей — Максим и Ксения.

Шло время, Грачевский превратился из молодого, подающего надежды кинолюбителя, в профессионала. В 1974-м он стал художественным руководителем «Ералаша». Этот киножурнал сделал Бориса Юрьевича популярным и известным. Его имя стали знать все дети СССР, а позднее и России. К нему было приковано внимание миллионов, но ему не хватило внимания своей жены. После почти 35 лет брака Борис и Галина Грачевские развелись.

Позже Борис Грачевский рассказывал, что он человек очень страстный, ему не нравилось, что жена отдалилась от него. Якобы именно поэтому он и ушел из семьи. «Оставил дачу, три квартиры, гаражи», — говорил Грачевский.

Вторая жена — Анна Панасенко

Борис Грачевский после развода ходил в холостяках пять лет. Но в 2010-м он вновь решил связать себя узами брака. С Анной Панасенко Грачевский познакомился на работе. Девушка была моложе его на 38 лет! Это не смутило влюбленных, кинорежиссер на вопросы о разнице в возрасте с избранницей отвечал шутками. В 2012-м у пары родилась дочь, которую назвали Василисой. Но брак это не спасло. Со второй женой Грачевский развелся в феврале 2014-го.

Дочери Василисе Борис Грачевский ежемесячно выплачивал алименты. По некоторым данным, это около 80 тысяч рублей. Впрочем, на Василисе Грачевский никогда не экономил. И во время развода постоянно говорил, что надо подольше пожить, чтобы «вырастить маленькую дочь». А вот о второй жене Борис Юрьевич высказывался мало. Многие знакомые Грачевского были уверены, экс-супруга кинорежиссера хорошо устроилась — получила громкую фамилию, а с ней — все двери открыты.

Третья жена — Екатерина Белоцерковская

«Она человек яркий, талантливый, красивый», — так о своей третьей супруге отзывался Борис Грачевский. О романе с Екатериной Белоцерковской он заявил через год после второго развода. Вместе они появились на премьере модного фильма и произвели фурор. Не осталось никаких сомнений, что в жизнь Бориса Юрьевича пришла новая любовь. В 2016-м они сыграли скромную свадьбу. Пара редко появлялась на публике, но каждый их выход был запоминающимся.

О Екатерине Грачевский всегда говорил с любовью. И неудивительно — жена помогла пройти мужу через тяжелые испытания. Во время лечения от онкологического заболевания Грачевского больше всего поддерживала Екатерина. Борис Грачевский говорил, что супруга «вытаскивала» его, помогла верить в выздоровление и не опускать руки.

В 2020-м у супругов родился сын Филипп. Гордый 71-летний отец хвастался наследником, мечтал увидеть его «в искусстве».

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