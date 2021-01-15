Разводы, дети и алименты: кем были главные женщины в жизни Бориса Грачевского?

|
Олеся Роженцова
1 506

Известный кинорежиссер и художественный руководитель «Ералаша» умер на 72-м году жизни. За свою жизнь он трижды вступал в брак.

Разводы, дети и алименты: кем были главные женщины в жизни Бориса Грачевского?

Фото: Известия / Алексей Майшев

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Жизнь Бориса Грачевского была богата и на творческие свершения, и на любовные похождения. Официально Борис Юрьевич был женат три раза, в браках у него родились четверо детей.

Первая жена — Галина Грачевская

Впервые Борис Грачевский женился сразу после армии, в 1970-м. Девушка Галина была на год младше своего избранника. Тогда для Грачевского кино было заветной мечтой, он был готов работать на съемочной площадке кем угодно, лишь бы быть ближе к искусству. Как относилась к подобным затеям юная жена — неизвестно. В браке с Галиной у Бориса Грачевского родились двое детей — Максим и Ксения.

Шло время, Грачевский превратился из молодого, подающего надежды кинолюбителя, в профессионала. В 1974-м он стал художественным руководителем «Ералаша». Этот киножурнал сделал Бориса Юрьевича популярным и известным. Его имя стали знать все дети СССР, а позднее и России. К нему было приковано внимание миллионов, но ему не хватило внимания своей жены. После почти 35 лет брака Борис и Галина Грачевские развелись.

Позже Борис Грачевский рассказывал, что он человек очень страстный, ему не нравилось, что жена отдалилась от него. Якобы именно поэтому он и ушел из семьи. «Оставил дачу, три квартиры, гаражи», — говорил Грачевский.

Вторая жена — Анна Панасенко

Борис Грачевский после развода ходил в холостяках пять лет. Но в 2010-м он вновь решил связать себя узами брака. С Анной Панасенко Грачевский познакомился на работе. Девушка была моложе его на 38 лет! Это не смутило влюбленных, кинорежиссер на вопросы о разнице в возрасте с избранницей отвечал шутками. В 2012-м у пары родилась дочь, которую назвали Василисой. Но брак это не спасло. Со второй женой Грачевский развелся в феврале 2014-го.

Дочери Василисе Борис Грачевский ежемесячно выплачивал алименты. По некоторым данным, это около 80 тысяч рублей. Впрочем, на Василисе Грачевский никогда не экономил. И во время развода постоянно говорил, что надо подольше пожить, чтобы «вырастить маленькую дочь». А вот о второй жене Борис Юрьевич высказывался мало. Многие знакомые Грачевского были уверены, экс-супруга кинорежиссера хорошо устроилась — получила громкую фамилию, а с ней — все двери открыты.

Третья жена — Екатерина Белоцерковская

«Она человек яркий, талантливый, красивый», — так о своей третьей супруге отзывался Борис Грачевский. О романе с Екатериной Белоцерковской он заявил через год после второго развода. Вместе они появились на премьере модного фильма и произвели фурор. Не осталось никаких сомнений, что в жизнь Бориса Юрьевича пришла новая любовь. В 2016-м они сыграли скромную свадьбу. Пара редко появлялась на публике, но каждый их выход был запоминающимся.

О Екатерине Грачевский всегда говорил с любовью. И неудивительно — жена помогла пройти мужу через тяжелые испытания. Во время лечения от онкологического заболевания Грачевского больше всего поддерживала Екатерина. Борис Грачевский говорил, что супруга «вытаскивала» его, помогла верить в выздоровление и не опускать руки.

В 2020-м у супругов родился сын Филипп. Гордый 71-летний отец хвастался наследником, мечтал увидеть его «в искусстве».

Ранее 5-tv.ru писал о причине смерти Бориса Грачевского.

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
15 янв
«Я не знаю тебя без улыбки»: друзья и коллеги скорбят об уходе Бориса Грачевского
15 янв
Кто из знаменитостей старше Грачевского сейчас борется с коронавирусом?
15 янв
«Человек-легенда»: друг Грачевского юморист Лукинский потрясен известием о его смерти
15 янв
Что оставил в наследство близким создатель «Ералаша» Борис Грачевский?
15 янв
Наследники Грачевского могут оспорить права на знак «Ералаш» вместо худрука
15 янв
Мемориальную табличку Борису Грачевскому хотят установить в Москве
15 янв
«Жила в тревоге»: Клара Новикова предчувствовала смерть Грачевского
15 янв
Чем запомнится ушедший из жизни создатель «Ералаша» Борис Грачевский?
15 янв
«Смеялся над болезнью»: Садальский о внезапной смерти Грачевского
14 янв
«Ты не мог так поступить»: Экс-жена Грачевского отказалась верить в смерть папы «Ералаша»

Читайте также

-16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.80
0.27 89.65
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:41
Что касаемо Стаса: автор мема «А все уже, надо было раньше» рассказал о пути к славе
8:29
Центр Гамалеи допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса
8:18
Семь тысяч бойцов Нацгвардии прибыло в Вашингтон перед инаугурацией Байдена
8:07
«Долги, бедность, тараканы»: Сати Казанова рассказала о травмах детства
7:57
Аномальные морозы оставили без воды население целого города в Карелии
7:51
Что можно и нельзя делать в день памяти Серафима Саровского 15 января?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Что оставил в наследство близким создатель «Ералаша» Борис Грачевский?
Жена Бориса Грачевского простилась с мужем, опубликовав прощальное фото
Чеканка по-взрослому: Любитель экстрима набивал мяч на путях метро Петербурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В США одобрили резолюцию об отстранении Трампа от власти
Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в ближайший месяц
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака