Кто из знаменитостей старше Грачевского успешно перенес COVID-19?

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Рита Цветкова
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Легендарный папа «Ералаша» скончался от последствий коронавируса на 72-м году жизни.

Кто из знаменитостей старше Грачевского успешно перенес COVID-19?

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

В эпоху пандемии коронавируса под ударом оказались в первую очередь пожилые люди. Они входят в группу риска, так как осложнения, связанные с вирусом, нередко приводят к летальному исходу. Так, 14 февраля из жизни ушел очередной известный в России деятель искусства — художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Однако среди знаменитостей в возрасте есть и те, кто старше Грачевского, но смогли побороть недуг.

Олег Басилашвили

Народный артист СССР и актер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Олег Басилашвили, которому осенью исполнилось 86 лет, выписан из больницы 9 января. Как сообщили в родном театре, его состояние оценивается как стабильное. Сейчас, когда главная опасность миновала, Олег Валерианович продолжает лечение в домашних условиях.

Басилашвили был госпитализирован после инфицирования COVID-19 днем 2 января. Третьего числа в больницу попала супруга актера. Галина Евгеньевна вместе с мужем долечивается амбулаторно.

РИА / Алексей Даничев

Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов еще в понедельник вернулись из больницы домой. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении супругов, 91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов чувствуют себя хорошо.

Диагноз был поставлен супругам во время обследования в платной клинике в Барвихе. Говорили, что там чета и могла заразиться COVID-19. 11 декабря они были госпитализированы в Центральную клиническую больницу.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Борис Грачевский оказался на больничной койке 27 декабря, уже через два дня его перевели в реанимацию. В Рождество стало известно, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. 11 января близкие сообщили, что состояние Бориса Юрьевича стабилизировалось, но днем 14 января врачи снова ввели режиссера в состояние медикаментозной комы. Около 22 часов он скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодая супруга Грачевского простилась с любимым мужчиной и отцом ее маленького сына Филиппа, который появился на свет в 2020 году.

Тема:
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