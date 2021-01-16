Вдова актера Дмитрия Гусева осталась одна с двумя детьми и миллионными долгами

Вдова звезды сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Дмитрия Гусева осталась одна с двумя детьми и долгом за ипотеку более миллиона рублей. Актер был единственным кормильцем семьи, и теперь Светлана в растерянности, она не представляет, как рассчитается с банком и обеспечит прежний уровень жизни наследникам — восьмилетней Лизе и 17-летнему Денису.

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Дмитрий Гусев был найден мертвым в своей машине 13 января. Артист, казалось, был абсолютно здоров, поэтому внезапная остановка сердца стала полной неожиданностью для близких артиста. После съемок он сел в авто и, отъехав на 800 метров от площадки, встал на проезжей части. Оказавшиеся рядом люди заметили, что машина непрерывно газует, и вызвали полицию — вероятно, нога артиста после остановки сердца так и осталась на педали газа.

«Скорее всего, сердечный приступ, такое случается с мужчинами возраста 45+», — предположила агент Гусева Мария Крыжанская.

По словам Крыжанской, актер занимался спортом, не испытывал особых нагрузок на работе, ничем не болел. В день смерти он чувствовал себя хорошо. Кроме шока от потери мужа, безработная супруга Гусева теперь чувствует страх перед будущим.

«Основная проблема — это ипотека. Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком», — цитирует Starhit.ru подругу семьи Ольгу Дмитриеву.

В последнее время вдова актера вела танцевальные занятия в клубе деревни Образцово, недалеко от дома. Но это было, скорее, хобби, так как заработок составлял не более девяти тысяч рублей в месяц. Светлана намерена оформить выплаты по потере кормильца и рассчитывает на помощь близких и поклонников Гусева. За определенный гонорар женщина также согласилась поучаствовать в популярном ток-шоу.

«Проблема в том, что Дима не застраховал свою жизнь, есть страховка только на дом, а это могут не принять во внимание», — добавила Дмитриева.

Прощание с Дмитрием Гусевым состоялось 15 января в стенах родного Театра на Юго-Западе, похороны назначены на 16 число. Родители Дмитрия живут в городе Северск Томской области. Они не смогут приехать и проводить сына в последний путь из-за проблем со здоровьем.

Гусев стал 13-м умершим актером из известного сериала «Глухарь». Этой пугающей статистике публика уже приписывает мистический смысл. Ранее 5-tv.ru вместе с тарологом Марианной Абравитовой разбирался, может ли коллег Дмитрия по «Склифосовскому» настигнуть смертельный рок «Глухаря».