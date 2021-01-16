Старшая дочь не простила Грачевского даже перед его смертью
Наследница Ксения, родившаяся в первом браке режиссера, прервала связь с отцом после его ухода из семьи.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Борис Грачевский, скончавшийся 14 января, не смог помириться со своей старшей дочерью Ксенией, которая даже не позвонила ему, когда тот был госпитализирован с коронавирусом в декабре прошлого года. Об этом пишет сайт KP.RU.
Речь идет о наследнице режиссера от первого брака с Галиной Яковлевной. Когда семейная пара рассталась после 35 лет совместной жизни, дочь Ксения разорвала все связи с Грачевским. При этом старший сын режиссера Максим не прекратил общаться с отцом.
Когда Ксения обзавелась своей семьей и родила сына, то решила не знакомить его со знаменитым дедом. Грачевский пытался наладить отношения с дочерью, но этого ему так и не удалось.
«Она знает, что я готов забыть все и сказать: „Здравствуй, Ксения“. Нет, значит, нет, дай Бог здоровья», — цитирует слова Грачевского издание.
Создатель и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в декабре 2020 года. За две недели его дважды вводили в состояние медикаментозной комы. Он скончался 14 января.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Эммануила Виторгана — Ирина Млодик, назвала неожиданную версию причины смерти Грачевского.
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