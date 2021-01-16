Старшая дочь не простила Грачевского даже перед его смертью

Борис Грачевский, скончавшийся 14 января, не смог помириться со своей старшей дочерью Ксенией, которая даже не позвонила ему, когда тот был госпитализирован с коронавирусом в декабре прошлого года. Об этом пишет сайт KP.RU.

Речь идет о наследнице режиссера от первого брака с Галиной Яковлевной. Когда семейная пара рассталась после 35 лет совместной жизни, дочь Ксения разорвала все связи с Грачевским. При этом старший сын режиссера Максим не прекратил общаться с отцом.

Когда Ксения обзавелась своей семьей и родила сына, то решила не знакомить его со знаменитым дедом. Грачевский пытался наладить отношения с дочерью, но этого ему так и не удалось.

«Она знает, что я готов забыть все и сказать: „Здравствуй, Ксения“. Нет, значит, нет, дай Бог здоровья», — цитирует слова Грачевского издание.

Создатель и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в декабре 2020 года. За две недели его дважды вводили в состояние медикаментозной комы. Он скончался 14 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Эммануила Виторгана — Ирина Млодик, назвала неожиданную версию причины смерти Грачевского.