Грачевский перед смертью заложил дом ради спасения сына от миллиардного долга
Наследник художественного руководителя киножурнала «Ералаш» оказался неудачливым бизнесменом.
Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya
Незадолго до смерти Борис Грачевский заложил свою недвижимость, чтобы спасти сына Максима от гигантских долгов. Грачевский-младший являлся гендиректором ОАО «Трудовые резервы» и еще нескольких фирм. Все его проекты оказались нежизнеспособными, а потому подверглись процедуре банкротства или были ликвидированы, при этом сам бизнесмен остался должен крупную сумму — 1 085 284 866 рублей. А к ним еще и почти 76 миллионов исполнительского сбора.
«Борис Грачевский пытался помочь сыну еще вначале финансовых операций, заложив свой дом в Одинцовском районе Московской области», — цитирует источник «Экспресс газета».
Дело в том, что худрук «Ералаша» выступал поручителем кредита, который был выдан его сыну банком «Возрождение». Отец очень переживал из-за неудач своего наследника и всеми силами пытался оказать ему помощь. Однако долг оказался настолько большим, что даже ежегодная прибыль в 100 миллионов рублей, связанная с производством киножурнала, была каплей в море.
Помощь Максиму, пишет издание, не позволила режиссеру позаботиться о своей жене Екатерине Белоцерковской, которая теперь осталась без денег.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь не простила Грачевского даже перед его смертью.
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