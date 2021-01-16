«Не дождутся!» — Апина опубликовала переписку с Грачевским незадолго до его смерти
Художественный руководитель журнала «Ералаш» на протяжении всего периода лечения от коронавируса старался шутить, а не предаваться унынию.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov
Певица Алена Апина рассказала о том, что незадолго до смерти художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского общалась с ним в сети. Об этом она сообщила в своем Instagram и выложила скриншот с их перепиской.
В разговоре с режиссером Алена спросила, как так вышло, что тот заразился «модной болячкой» и пожелала ему здоровья. Он поблагодарил звезду и пообещал выбраться.
«Не дождутся!» — написал режиссер.
Апина оставила под скриншотом трогательные слова в память о Грачевском, назвав его «человеком-улыбкой».
«Человек свет! Человек — жизнь! Прощай…» — написала она.
Поклонники Апиной также выразили свою скорбь по поводу кончины Грачевского. Многие не могут поверить в смерть режиссера.
«Большая утрата, светлый человек»;
«Очень-очень жаль, такой позитивный, жизнерадостный, талантливый…»;
«С ним ушла целая эпоха. Эпоха спокойной, безмятежной жизни. Покойся с миром», — написали в комментариях.
Создатель и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в декабре 2020 года. За две недели его дважды вводили в состояние медикаментозной комы. Он скончался 14 января на 72-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Виторгана Ирина Млодик назвала неожиданную версию причины смерти Грачевского.
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